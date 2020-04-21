SPOR Fenerbahçe antrenmanlarına 'uzaktan' devam ediyor SPOR Fenerbahçe antrenmanlarına uzaktan devam ediyor - Fenerbahçeli futbolcular, video kamera sistemiyle antrenmanlarına devam etti.

SPOR Fenerbahçe antrenmanlarına uzaktan devam ediyor - Fenerbahçeli futbolcular, video kamera sistemiyle antrenmanlarına devam etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'de maçlara ara verilirken, Fenerbahçeli futbolcular çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Sarı lacivertliler, teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı uygularken, video kamera sistemiyle aynı anda antrenmana başlıyor. Kaynak: DHA