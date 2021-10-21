Fenerbahçe, Ali Koç ve Erol Bilecik, PFDK'ya sevk edildi - Haberler Spor
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Fenerbahçe, Ali Koç ve Erol Bilecik, PFDK'ya sevk edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Ali Koç ve Erol Bilecik, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç ve başkanvekili Erol Bilecik, dün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamadaki 'sportmenliğe aykırı hareketler' nedeniyle, PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç ve başkanvekili Erol Bilecik, dün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamadaki 'sportmenliğe aykırı hareketler' nedeniyle, PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

"1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 20.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketler" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un 20.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklama suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi EROL BİLECİK'in 20.10.2021 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklaması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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