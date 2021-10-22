Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Royal Antwerp maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ise idmana ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı ifade edildi. İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren antrenmanın, dar alanda oynanan çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Serdar Aziz'in takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.