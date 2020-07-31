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Spor federasyonlarından Kurban Bayramı mesajı

Spor federasyonları, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Spor federasyonlarından Kurban Bayramı mesajı
31.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:10

Spor federasyonları, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), paylaştığı mesajda, "Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyoruz. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ise sosyal medya hesabından, "Bütün İslam alemi ve milletimizin Kurban Bayramı'nı kutlarım. Kardeşçe kucaklaşacağımız nice sağlıklı bayramlar çok yakında, şimdilik sevgimizi uzaktan gösterip gönüllerimizi bir tutmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki sevgi ve saygı mesafe tanımaz." paylaşımında bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun kutlama mesajında, "Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, mutlu, huzurlu ve sağlıklı nice bayramlar dileriz." denildi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, "Milletçe güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik, sevgi, saygı ve hoşgörünün en güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bayramın ülkemize, milletimize, spor camiamıza, tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum." mesajını paylaştı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birlik ve beraberliğimizin simgesi olan, toplumumuzu kaynaştıran, hoşgörü ve kardeşliğimizi artıran bayramlar aynı zamanda coşku günleridir. Bu güzel günleri fırsat bilerek yaşamımızda sevginin, saygının, kardeşliğin, hoşgörünün, etik değerlerin toplumu kuşatması adına hep birlikte çaba göstermeliyiz. Ülkemiz üzerinde oynanan tüm oyunlara karşı tek yumruk olarak tüm dünyaya bir olduğumuzu göstermeye devam etmeliyiz. Kurban Bayramı bize Hz. İbrahim'in sadakatini ve Hz. İsmail'in teslimiyetini hatırlatır. Kurban Bayramı Allah'a adanan ve Allah adına kesilen kurbanların ihtiyaç sahipleri ile paylaşıldığı, kardeşlik örneklerinin en güzelinin yaşandığı kutlu bir zaman dilimidir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi sebebiyle, geçmiş Kurban Bayramlarına nazaran farklı bir Kurban Bayramı yaşayacağız. Sosyal mesafe ancak, fiilen aramıza mesafe koymakta, gönül birliğimize engel olamamaktadır. Bayramlaşmalarımızı ve kurban kesimlerimizi pandemi kurallarına göre gerçekleştirmeye özen gösterelim. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramımızın ülkemize birlik, beraberlik, sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, başta güreş ailesi olmak üzere tüm ülkemizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen de bayram coşkusunun hüzne dönüşmemesi için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizerek, "Spor camiası toplumun önünde görünürlüğü yüksek olan pek çok rol model insanı barındırıyor. Bu nedenle salgınla başa çıkmak için başta mübarek Kurban Bayramı olmak üzere önemli günlerde sporcuların takınacağı pozitif tavır çok önemli olacak. Normalleşme adımları çerçevesinde yarı yüz yüze, yarı uzaktan olmak üzere karma turnuva modelleri geliştirmek için de çalışıyoruz. Zafer Bayramı için sporcularımıza müjdelerimiz olacak." mesajını paylaştı.

Diğer spor federasyonları da paylaştıkları mesajlarla Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA

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