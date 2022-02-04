Spor federasyonlarından 21'inin başkanı değişti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ardından 59 federasyonun seçim süreci tamamlandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, federasyonların 21'inde başkan değişikliği yaşandı. Güreş, atıcılık ve avcılık, halter, oryantiring, kürek, hentbol, hava sporları, muaythai, golf, binicilik, briç, karate, bisiklet, masa tenisi, üniversite sporları, sualtı, sutopu, bedensel engelliler, görme engelliler, kaykay ve işitme engelliler federasyonlarında başkan değişti.

Olimpiyatlarda 3 bronz madalyayla beklentilerin altında kalınan güreş branşında, olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Şeref Eroğlu, federasyon başkanlığına seçildi.

Türkiye Golf Federasyonunun yeni başkanı Yıldırım Demirören oldu. Federasyonun 21 yıldır başkanlığını yapan Ahmet Ağaoğlu, seçimde aday olmadı.

Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyasız dönen Halter Federasyonunda başkanlığa Talat Ünlü getirildi.

Atıcılık ve Avcılık Federasyonda Gürsel Çolakoğlu, bir oy farkla federasyonun yeni başkanı seçildi.

Seçimde başkanları değişen federasyonlar ve göreve gelen isimler şöyle:

Türkiye Güreş Federasyonu: Şeref Eroğlu

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu: Gürsel Çolakoğlu

Türkiye Halter Federasyonu: Talat Ünlü

Türkiye Oryantiring Federasyonu: Tekin Çolakoğlu

Türkiye Kürek Federasyonu: Erhan Ertürk

Türkiye Hentbol Federasyonu: Uğur Kılıç

Türkiye Hava Sporları Federasyonu: Mehmet Akif Kalaycı

Türkiye Muaythai Federasyonu: Hasan Yıldız

Türkiye Golf Federasyonu: Yıldırım Demirören

Türkiye Binicilik Federasyonu: Hasan Engin Tuncer

Türkiye Briç Federasyonu: Yasemin Merçil

Türkiye Bisiklet Federasyonu: Emin Müftüoğlu

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu: Oktay Çimen

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu: Mehmet Günay

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu: Kerim Vural

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu: Oğuz Aydın

Türkiye Sutopu Federasyonu: Mete Erol

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu: Muaz Ergezen

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu: Ayhan Yıldırım

Türkiye Kaykay Federasyonu: Okyay Utku Atabaş

Türkiye Karate Federasyonu: Aslan Abid Uğuz

Güven tazelediler

Genel kurulu yapılan federasyonlardan 38'inde mevcut başkan yeniden göreve seçildi.

Başkanları değişmeyen federasyonlar ve delegelerin desteğini yeniden alan isimler şöyle:

Türkiye Cimnastik Federasyonu: Suat Çelen

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu: Veli Ozan Çakır

Türkiye Triatlon Federasyonu: Bayram Yalçınkaya

Türkiye Eskrim Federasyonu: Murat Atalı

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu: Mutlu Türkmen

Türkiye Bilardo Federasyonu: Ersan Ercan

Türkiye Yelken Federasyonu: Özlem Akdurak

Türkiye Voleybol Federasyonu: Mehmet Akif Üstündağ

Türkiye Okçuluk Federasyonu: Abdullah Topaloğlu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu: Eren Üçlertoprağı

Türkiye Kick Boks Federasyonu: Salim Kayıcı

Türkiye Kano Federasyonu: Alper Cavit Kabakçı

Türkiye Ragbi Federasyonu: Murat Pazan

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu: Niyazi Kurt

Türkiye Hokey Federasyonu: Sadık Karan

Türkiye İzcilik Federasyonu: Hasan Dinçer Subaşı

Türkiye Motosiklet Federasyonu: Bekir Yunus Uçur

Türkiye Tenis Federasyonu: Cengiz Durmuş

Türkiye Dans Sporları Federasyonu: Tolga Han Çinkitaş

Türkiye Atletizm Federasyonu: Fatih Çintimar

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu: Cengiz Toksöz

Türkiye Yüzme Federasyonu: Erkan Yalçın

Türkiye Okul Sporları Federasyonu: Ömür Fatih Karakullukçu

Türkiye Boks Federasyonu: Eyüp Gözgeç

Türkiye Badminton Federasyonu: Murat Özmekik

Türkiye Basketbol Federasyonu: Hidayet Türkoğlu

Türkiye Satranç Federasyonu: Gülkız Tulay

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu: Yasin Bölükbaşı

Türkiye Judo Federasyonu: Sezer Huysuz

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu: Suat Aksu

Türkiye Dağcılık Federasyonu: Ersan Başar

Türkiye Tekvando Federasyonu: Metin Şahin

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu: Hakan Kazancı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu: Mehmet Zeki Akıncı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu: Birol Aydın

Türkiye Rafting Federasyonu: Fikret Yardımcı

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu: Hasan Öztürk

Türkiye E-Spor Federasyonu: Alper Afşin Özdemir

Öte yandan buz hokeyi, kayak, buz pateni, curling ve kızak federasyonlarının genel kurulları 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın ardından yapılacak.