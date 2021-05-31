Spor federasyonları ve kulüpler, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i kutladı

Spor federasyonları ve kulüpler, THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes Basketbol Takımı için kutlama mesajı yayımladı.

Spor federasyonları ve kulüpler, THY Avrupa Ligi 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes Basketbol Takımı için kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye Basketbol Federasyonunun yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş'ın da aralarında yer aldığı kulüpler, internet sitelerinde yer verdikleri mesajla Anadolu Efes'i tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan