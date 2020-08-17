Spor federasyonları Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı
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Spor federasyonları Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı

Spor federasyonları, yayımladıkları mesajlarla 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı.

Spor federasyonları Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı
17.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:06

Spor federasyonları, yayımladıkları mesajlarla 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı.

Türkiye Güreş Federasyonunun sosyal medya hesabından 'Rahmetle anıyoruz' başlığıyla yapılan paylaşımda, "17 Ağustos 1999 tarihinde yaşadığımız ve hepimizin yüreğini yakan Gölcük merkezli Marmara depreminin 21. yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Judo Federasyonundan da "45 saniye hiç bu kadar uzun, hiç bu kadar yıkıcı olmamıştı" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Judo ailesi olarak 17 Ağustos1999 Depremi'nde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu da "Unutmadık, Marmara Depremi'nin 21. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz." paylaşımında bulundu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise paylaşımında, "Üzerinden yıllar geçti ancak acımız hala aynı. Marmara Depremi'nin 21. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet dilerken, tekrarının yaşanmamasını temenni ediyorum." dedi.

Türkiye Hokey Federasyonunun mesajında ise, "Unutmadık... 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu da sosyal medya hesabından, "21 yıl önce Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Milletimiz böylesine acıyı bir daha yaşamasın." mesajını paylaştı.

Diğer spor federasyonları da yayınladıkları mesajlarla 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunurken, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ettiler.

Kaynak: AA

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