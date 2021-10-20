Fatih Terim: Yarın kazanırsak Ocak ayını görürüz diye düşünüyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Kimse henüz hiçbir şeyden kopmadı ve sonuna kadar böyle gidecektir. Yarın kazanırsak Ocak ayını görürüz diye düşünüyorum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3'üncü maçında yarın Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve futbolcu Alpaslan Öztürk, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarınki oyun planlarında ciddi bir değişiklik olmayacağını söyleyen Fatih Terim, "Oyunumuzda bazı küçük dokunuşlar olacak. Büyük bir değişiklik kimse beklemesin. Oynamak istediğimiz bir oyun var. Zaman zaman başarılı olduğumuz oluyor, zaman zaman da hatalar oluyor. Oyun anlayışımız aynen devam edecek. Lokomotiv Moskova'ya yabancı değiliz. Biz orada yeniyoruz, onlar burada yeniyor. Stadın ilk açılışında da buradaydık. Rakibimiz hoca değişikliğine uğradı. İyi bir takım, iyi oyuncuları var. Bulunduğu yerden daha iyi bir konuma gelecektir. Oyuncularımıza da ciddi ve iyi bir takımla oynayacağımızı söyledim" diye konuştu.

Öte yandan tecrübeli savunmacı yarınki maçtaki hedeflerinin kazanmak olduğunu söyleyerek, "Buraya bu maçı kazanmak için geldik. Yarın kim oynarsa oynasın, güzel bir maç olacağını umuyorum. İyi bir rakip. Avrupa deneyimi olan bir takım. Umarım karşılaşma seyircilere de keyif verir" ifadelerini kullandı.