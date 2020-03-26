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Merve Terim, Fatih Terim, Buse Terim, Spor

SPOR Fatih Terim ve kızlarının güçlü bağı

Terim kızlarını bir an bile yanından ayırmıyorMerve Terim Çetin O bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizimBuse Terim Bahçekapılı Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacakMerve ve Buse'ye destek yağdıAta SELÇUK - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs test...

26.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:35
SPOR Fatih Terim ve kızlarının güçlü bağı

Terim kızlarını bir an bile yanından ayırmıyor

Merve Terim Çetin O bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizim

Buse Terim Bahçekapılı Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacakMerve ve Buse'ye destek yağdıAta SELÇUK   - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, Terim ailesi büyük üzüntü yaşadı.Güçlü bir aile bağları olmasıyla bilinen Terim ailesinin küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı ile büyük kızı Merve Terim Çetin, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlar ile hem babalarına olan düşkünlüklerini, hem de üzüntülerini dile getiriyor.FATİH TERİM YANINDAN AYIRMIYORUEFA Kupası şampiyonluğundan, ligdeki ve kupadaki zaferlere uzanan kariyerinde kızlarını yanından hiç ayırmayan Fatih Terim, birçok önemli müsabakadaki galibiyetleri, kupa coşkularını da kızları ve torunlarıyla birlikte kutlaması ile biliniyor. Terim, geçen sezon kazanılan Süper Lig şampiyonluğunun kutlamasına da kızı Merve'nin oğlu Yaman ile birlikte çıkmıştı. Fatih Terim'in kızları ve torunları, birçok idmanda da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yer almıştı.MERVE TERİM ÇETİN O BİZİM DAĞIMIZ VE DAĞIMIZ GİDERSE BAĞIMIZ KOPAR BİZİMMerve Terim Çetin ve Buse Terim Bahçekapılı kardeşler, Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif sonuçlanmasının ardından sosyal medya hesapları üzerinden babalarıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.Merve Terim Çetin, babasının test sonucunun pozitif çıkmasının ardından yaptığı paylaşımlarla da görenleri duygulandırdı. Merve Terim Çetin, sosyal medya hesabından paylaştığı, O'na bir şey olacak korkusunu içimden atamıyorum çünkü O bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizim sözleriyle babasına karşı olan bağını vurguladı. Merve ayrıca yaşanan bu durumdan ötürü de çok korktuğunu ifade etti.Öte yandan Merve, birçok paylaşımında da Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ligleri ertelememesinden dolayı tepki gösterdi.BUSE TERİM BAHÇEKAPILI GÜNEŞ AÇMADI AMA SEN İYİLEŞİNCE O DA AÇACAKFatih Terim'in küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı da sosyal medya hesabından üzüntülerini, korkularını ve babasına olan güvenini dile getirdi.Çok şey söylemek istediğini ancak söyleyemediğini kaydeden Buse, Nefesim daralıyor ve hayatımın en kötü saniyelerini yaşıyorum. Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz ifadelerini kullandı. Buse Terim Bahçekapılı daha sonra yaptığı paylaşımda ise Güneşli günler vurgusu yaparak, Bak yepyeni bir gün doğdu. Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacak. Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz ışık sönmeyecek, sana söz babam hepsi geçecek sözlerini sarf etti.MERVE VE BUSE'YE DESTEK YAĞDIMerve Terim Çetin ve Buse Terim Bahçekapılı'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara destek yağdı. Birçok ünlü isim, Terim kardeşlerin sosyal medya paylaşımlarına destek mesajları gönderirken, Fatih Terim'e de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Derya Baykal, Aslı Enver, Çağla Şikel, Yalın ve daha birçok ünlü isim, Merve ve Buse'nin paylaşımlarının altına adeta destek yağdırdı.


Kaynak: DHA

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