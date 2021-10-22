Fatih Terim: Rakiplerimiz Şampiyonlar Ligi ayarında

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "2-0 öndeyken, durup dururken 8 maç ceza yedik"

" Beşiktaş, ciddi ve saygı duyulacak bir rakip"

Kerem Aktürkoğlu: Profesyonel ligin en altından geldim ve şu an Avrupa'da oynuyorum

SERHAN TÜRK/ MOSKOVA-RUSYA,- UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. maçında Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve galibiyet golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU: BU MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYORDUK.

3. Lig'de oynarken de böyle anların hayalini kurduğunu belirten genç oyuncu, "Anlamlı ve güzel bir hediye oldu. Buraya geleli 1.5, 2 sene olacak. Fatih hocama teşekkür ederim. Buraya 3'üncü Lig'den geldim. Profesyonel ligin en altından geldim ve şu an Avrupa'da oynuyorum. Sürekli bunların hayalini kuruyordum. Benim için farklı duygular ve gurur verici. Hocam daha iyi değerlendirir. Ben çabucak adapte olmaya çalıştım. Tabii ki eksiklerim var. Hocamla da konuşuyorum, bana çok yardımcı oluyor. Eksiklerimi söylüyor. Bende bunu daha ileri, yukarı taşımak istiyorum" dedi.