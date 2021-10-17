Fatih Terim: Oyunun ilk yarı çok farklı bitmesi gerekirdi

"Bazı oyunları bazı oyuncularla oynayamazsınız"

" Muslera'nın bizim için önemi bugün bir defa daha belli oldu"

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "İlk yarı zaten oyunun çok farklı bitmesi gerekirdi. İlk yarı 3 puanı farklı bir sonuçla alıp, ikinci yarı farklı bir maç olabilirdi. Oyuncuların durumumuzu iyi analiz edip, buradaki 3 puanın çok önemli olacağını düşünmüş olacaklar ki skoru koruma içgüdüsü gördük. Bazen iyi oynayamayabiliriz ama böyle durumda dahi 3 puan almak çok önemli" dedi.

Oyuncuların karşılaşmalarda vakit geçirmesi hakkında da konuşan Fatih Terim, "Bunu çözümü çok basit. Bu sadece iki takımın anlayışının ortaya koyduğu bir durum değil. Hakemlerin en büyük yardımı olması lazım bu konuda. Bunu ben yıllardır söylüyorum; oynanmayan oyun süresi dünyada belki de en fazla olan lig bizim ligimiz. Futbol direktörüyken Antalya'da katıldığım bir seminerde tüm hakemlere aşağı yukarı 1 saat brifing vermiştim, maçı da göstererek. Kayıp süreleri kronometre kullanarak, somut verilerle açıklamıştım. Şimdi oynamak isteyene yol vereceksiniz. Ağır gitmeler, son dakikalar bunlar olacak, bunlar hepimizin yaptığı şeyler ama özde oynama isteği olursa orada küçük kaçamakların önemi olmaz. Bu bir prensip, yapılması gereken şey gibi dakika 5'den başlarsanız oynadığınız süre düşer. Hepimizin yanıldığını bir nokta var, dikkat edilmesi gereken nokta, kalecinin, oyuncunun ağır davranarak kazanacağı süre değil. Esas dikkat edilmesi gereken, hakemle yaşanan diyaloglar. Verilen frikiklerin, baraj süreleri, iki tarafı çağırıp konuşmalar… Santrada faul oluyor, ona konuşuyor, buna konuşuyor; 1 dakika 40 saniye. Bir baraj kuruyor 2 dakika; nereye gitti bu! ya buna müsaade ediliyor ya da oyuncu veya hakem dinlenmek için yapıyor. Tutalım kronometreyi, en fazla duran oyun dünyada bizde. Tüm ligleri izliyorum, kandırmaya yönelik huyumuz… Rica ediyorum yayıncı kuruluştan; en iyi hoca, en iyi oyuncu seçiyoruz. Onuruyla oynamadan, onu üzmeden, 'yapmasan iyi olur' gibi bir yaklaşımla süre geçireni de seçelim. Ufak dokunduğunuzda 3 takla atan var. Bunların hepsinin tekrar konuşulması lazım. 8, 3, 5 dakikalardan bahsetmiyorum. Gerçekten bayağı kaybolan süre var. Üzerinde durulması gereken bir sorun. Zaman zaman ağır hareket edeceksiniz, bu dünyanın her yerinde var. Biz hücum ediyoruz, oynamaya çalışıyoruz. Sağdan soldan pozisyon. Rakibi bu atak devamlılığıyla hataya zorluyoruz, hop sakatlandı; 2-3 dakika geçti. Sonra bir daha oynuyoruz, hop tekrar dur. Dönüp söylüyorsun, 'bu nedir hocam' diyorsun; 'hocam ekleyeceğim' diyor. Bunu maçın sonuna koymanız adalet yönünden eyvallah ama futbol anlamında hiçbir faydası yok. Bu durum rakibe bir avantajdır. Moruthan kendini atsa bugün penaltıydı. Atmasını isterim ama ne biz teşvik etmeliyiz ne de hakem buna engel olmalı. Belki profesyonelce düşmesi lazımdı ama yarın ona hiçbir şey demeyeceğim. Hepimize olmuştur bu durumlar. Ben kimseye bir şey demiyorum. Bu çok önemli bir konu bu" şeklinde konuştu.