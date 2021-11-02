Fatih Terim ne kadar maaş alıyor?

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in maaşıyla ilgili açıklama yaptı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in senelik 3.5 milyon euro maaş aldığı iddialarını yalanladı. Epözdemir, sponsorluk anlaşmasında Terim'in sözleşme detaylarını paylaştı.

FATİH TERİM NE KADAR MAAŞ ALIYOR?

Fatih Terim'in maaşıyla ilgili açıklama yapan Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, "40 milyon liralar, 3.5 milyon eurolar gerçek değil. Hocamız 21 milyon lira ücret almaktadır" dedi.

"21 MİLYON TL"

Epözdemir, "Bu konuşulan paralar afaki. Belirtmek isterim ki hocamız boş mukaveleye imza attı. Biz de hakkaniyetli bir şekilde belirlememizi yaptık. Hocamız 18 Milyon TL yani 2 Milyon euro alıyordu. Sözleşme yapıldığı gün euro 10,5'lardaydı, yani 21 Milyon TL'ye denk geliyor. Biz bu rakamı arttırmadan, 21 Milyon TL üzerinden anlaşma yaptık. Bugünkü kurdan 1,9 Milyon euroya tekabül ediyor" diye konuştu.

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