Aslan zirve yolunda hata istemiyor! Galatasaray-Gaziantep FK maçı başladı
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş maçında oynattığı Diagne yerine bu karşılaşmada ileri uçta Halil Dervişoğlu'na görev verdi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlubiyet aldığı haftada Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi yenip zirveyle puan farkını eritmek istiyor. Sarı-kırmızılılar olası bir galibiyette ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önüne geçecek.
SACHA BOEY VE ARDA TURAN MAÇ KADROSUNDA YER ALMIYOR
Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamadı. Taylan Antalyalı ise ceza sınırında bulunuyor. Gaziantep FK'de kart cezalısı Hamza Mendyl dışında eksik bulunmuyor.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Morutan, Kerem, Halil.
Gaziantep FK: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Caulker, Ertuğrul, Tosca, Doğan, Merkel, Maxim, Dicko, Muhammet.
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