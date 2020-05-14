SPOR Fatih Terim Aceleci değil, temkinli olmalıyız
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SPOR Fatih Terim Aceleci değil, temkinli olmalıyız

SPOR Fatih Terim Aceleci değil, temkinli olmalıyızBelki o anların isyanıyla sesimi yükseltmiş olabilirimO anın öyle ifade edilmesi gerekiyordu benim tarafımdanAntrenmanları durdurmasaydık, vaka sayımız artabilirdiTestimin pozitifliğine inanmayanlar olduGörüş ayrılığı olabilir ama insan...

14.05.2020 22:21 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:27

SPOR Fatih Terim Aceleci değil, temkinli olmalıyız

Belki o anların isyanıyla sesimi yükseltmiş olabilirim

O anın öyle ifade edilmesi gerekiyordu benim tarafımdan

Antrenmanları durdurmasaydık, vaka sayımız artabilirdi

Testimin pozitifliğine inanmayanlar oldu

Görüş ayrılığı olabilir ama insan sağlığı üzerinden polemik yaratılmaz

Bugün adama bir test yapıyorsun, ertesi gün testin bir anlamı kalmıyor ki

Oyuncularıma Türkiye'de kalmalarını söyledim

İlk günden o kadar çok inandım ki ülkeme

Bir anayasamızın olması gerekiyor, gelin hep birlikte hazırlayalım

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim liglerin başlatılması konusunda, Aceleci değil, temkinli olmak zorundayız dedi.

Sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, takımının antrenmanı sonrasında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini dile getiren Terim, şu ifadeleri kullandı Şu ana kadar koronavirüse yakalanan ve şifa olan olmayan herkese geçmiş olsun. Bu işle ilgili o sürede, Beşiktaş maçından sonra bir konuşma yaptım ama o sürede sakatı, cezalısı olmayan, son 10 maçını da kaybetmemiş bir takım olarak ilk kelamı biz ettik. 2 beraberliğimiz vardı, 8 galibiyet vardı, ikinci yarının en başarılı takımıydık. Belirsizlik ortamlarında çıkıp konuşmak kolay değildir. Söylemlerimle rahatsız etmekten de çekinmedim. Belki o anların isyanıyla sesimi yükseltmiş olabilirim ama sadece kendi evlatlarımın değil, futbol camiasının içindeki herkesin canından öte bir şey yoktu. Kimse kusura bakmasın ama o anın öyle ifade edilmesi gerekiyordu benim tarafımdan. Önceliğe insan hayatını ve sağlığını koyduk. O günlerde vaka sayısı çok azdı. Sayı, şu anki gibi binlerle ifade edilmiyordu. Şimdi dile kolay 4 bin canımız gitti. Birimizin annesi, diğerinin babası, kiminin ağabeyi veya ablası. O kadar hızla yayılan bir meret ki bu, kimseye acımıyor maalesef.

ANTRENMANLARI DURDURMASAYDIK, VAKA SAYIMIZ ARTABİLİRDİ

Liglerin ertelendiği haftaya değinen deneyimli teknik adam, şöyle konuştu Liglerin ertelenmesi yönünde karar alınan haftaya bakarsak, pazar seyircisiz maç oynadık. Lig devam ediyor denildi. Çarşamba günü lig devam ediyor diye yeniden söylendi. Rize maçının hakemleri de çarşamba günü atandı. Ertesi gün, lig erteleme kararı çıktı. O hafta riske girip antrenmanları durdurmasaydık ve perşembe günü herkesi testten geçirene kadar beklemeseydik, belki de bugün başka şeyleri konuşacaktık. Bu antrenmanları yapıp test yaptırmasaydık vaka sayımız artabilirdi. Hatta benim için bu konuda çok geç kalınmış olma ihtimali bile konuşulabilirdi. Testimin pozitifliğine inanmayanlar oldu. Virüsün futbolun dışı kaynaklı alındığı bile söylendi. Bu ülkede fikir, görüş ayrılığı olabilir ama insan hayatı ve sağlığı üzerinden polemik yaratılmaz, yaratılmamalıdır. Hala çok büyük bir belirsizlik var. Herkes uğraşıyor. TFF Sağlık Kurulu, öneri protokolü arasında bırakılıyoruz. Testi bir defa semptom olmadan yaptıramıyorsunuz. Özel izin alıp yaptırdınız, test de negatif çıktı. Adam akşam evine gidiyor, markete gidiyor. Ertesi gün testin bir anlamı kalmıyor ki. Antrenmanlar başladığından bu yana çok sayıda yapılan testi negatif çıkan bir takımın teknik direktörü olarak söylüyorum. Bugün de test yaptırdık. Testlerin sonuçlarını da daha bilmiyoruz. Bu testlerden herkesin negatif çıktığı bir ortamda konuşuyorum bunu.

OYUNCULARIMA TÜRKİYE'DE KALMALARINI SÖYLEDİM

Sarı kırmızılı oyuncuların kendisinden ülkelerine dönmek için izin istediğini ancak kendisinin buna izin vermediğini ifade eden Terim, Dünya sağlık sistemi, kendini kanıtlamış en iyi ülkeler aralarında olduğumuzu söyledi. İlk günden o kadar çok inandım ki ülkeme, yaşadım da. Oyuncularımın çoğuna çok istemelerine rağmen ülkelerine gitmesine izin vermedim. Ben bunun hiç güvenli olmadığını ve en güvenli ülkenin Türkiye olduğunu söyledim. Ülkemizin buna iyi şartlarda cevap verdiğini ve gitmemelerini söyledim. Onlar da beni kırmadılar. Şu an ne kadar haklı olduğumuz ortada. Bu ülkeye ve sağlık sistemine güvenin, size ve ailenize bir şey olmasına izin vermeyiz açıklamasını yaptı.

BİR ANAYASAMIZIN OLMASI GEREKİYOR, GELİN HEP BİRLİKTE HAZIRLAYALIM

Çok ciddi tedbirler alınmadan maçların başlamaması gerektiğini savunan Fatih Terim, Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Hiç kolay bir süreç değil. Karar vermek hiç kolay değil, sorumluluk almak hiç kolay değil. Bu kadar büyük bir organizasyonu yönetmek hiç kolay değil. Ekonomik, idari, psikolojik ve hatta sosyal hasarın bedelini de ödemek kolay değil, bunu da kabul ediyorum. Kulüplerin ekonomik batağını, yayıncı kuruluşun beklentilerini, süre sınırlaması koyan UEFA'nın beklentilerini, kulüplere bağlı endüstrilerin kaybını, en önemlisi yayıncı kuruluşun durumunu... Hepsini düşünüyorum. Ama insan hayatının mevzubahis olduğu durumda diyorum ki ben, aceleci değil, temkinli olmak zorundayız. Süper Lig ve diğer liglerden birçok meslektaşım arıyor, ne yaparız, ne ederiz diye konuşuyoruz. Kimse oynansın veya oynanmasın diye kesin bir şey diyemiyor. Oynanmaması belki de en son istek. Ancak oynayacaksak, doğru zamanda, maksimum tedbirlerle, doğru planlanmış, ilgili devlet ve yerel makamlarla koordineli, herkesin aynı standartlarda olduğu ve kulüplerin denetlendiği bir anayasamızın olması gerekiyor. Hep birlikte hazırlayalım. Başta futbol camiası olması üzerine bu virüse yakalanmış herkese acil şifalar diliyorum diyerek sözlerini noktaladı.

SPOR Fatih Terim Aceleci değil, temkinli olmalıyız

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Haber
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Haber
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Haber
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var Haber
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi Haber
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı Haber
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Trump'tan kritik Türkiye sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
Survivor'da Nisa ile yakınlaşan Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Dedikodular sonrası yıldız futbolcu terk edildi
Survivor'da Nisa ile yakınlaşan Sercan'ın sevgilisi olduğu ortaya çıktı! Dedikodular sonrası yıldız futbolcu...
İstanbul'un göbeğinde tacizci paniği! 12 yaşındaki kızı kolundan tutup evine götürmek istedi
İstanbul'un göbeğinde tacizci paniği! 12 yaşındaki kızı kolundan tutup evine götürmek istedi
Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler
Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Altınordu'nun genç yıldızı Ravil Tavgir ile Avrupa'nın dev kulüpleri ilgileniyor
Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir
Trump'tan umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olabilir
Toplamda 2 milyon TL ödülle aranan 3 terörist öldürüldü
Toplamda 2 milyon TL ödülle aranan 3 terörist öldürüldü
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Mbappe'nin hızına erişmek için 3 ay antrenma yapan İngiliz YouTuber, başarılı olamadı
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı
Taziye evine giden kadın koronavirüs bulaştırdı, 30 ev karantinaya alındı
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı
Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi
Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Eski AK Partili vekil Metin Külünk, Marmaray'ı İBB yönetiyor sanıp isyan etti
Eski AK Partili vekil Metin Külünk, Marmaray'ı İBB yönetiyor sanıp isyan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Murat Kurum Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Pınar Altuğ Hatice Çarpar Jennifer Lopez Burcu Esmersoy
Spor Can Bartu Bülent Uygun Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Mehmet Özdilek
Daha Fazla Türk Adana Çocuk Kadın
Şu an buradasınız: SPOR Fatih Terim Aceleci değil, temkinli olmalıyız - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 22:53:23. #1.15#
title