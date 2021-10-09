Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç oldu

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Bu sezon kurulan ve 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek olan Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımında teknik direktörlük görevine Bahar Özgüvenç getirildi.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, bugün yaptığı açıklama ile kadın futbol takımı kurulduğunu açıkladı. İstanbul ekibi, Süper Lig'de mücadele edecek olan kadın futbol takımının teknik direktörlüğüne ise geçtiğimiz sezon Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile şampiyonluk yaşayan Bahar Özgüvenç'in getirildiğini duyurdu.

Bahar Özgüvenç, profesyonel teknik direktörlük kariyerindeki ilk sezonunda Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıdı.

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