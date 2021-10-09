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Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç oldu

Bu sezon kurulan ve 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek olan Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımında teknik direktörlük görevine Bahar Özgüvenç getirildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Bu sezon kurulan ve 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek olan Fatih Karagümrük Kadın Futbol Takımında teknik direktörlük görevine Bahar Özgüvenç getirildi.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, bugün yaptığı açıklama ile kadın futbol takımı kurulduğunu açıkladı. İstanbul ekibi, Süper Lig'de mücadele edecek olan kadın futbol takımının teknik direktörlüğüne ise geçtiğimiz sezon Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile şampiyonluk yaşayan Bahar Özgüvenç'in getirildiğini duyurdu.

BAHAR ÖZGÜVENÇ KİMDİR?

Bahar Özgüvenç, 10 Haziran 1984 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi.

Özgüvenç, ilk futbolcu lisansını 23 Ekim 1997 tarihinde alarak Feriköyspor'da top koşturmaya başladı.

Futbolculuk kariyerinde toplamda 9 takımda görev yapan Bahar Özgüvenç, 103 maçta 79 gol kaydetti.

Türkiye 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı ve A Milli Kadın Futbol Takımı'nda da toplam 37 maçta milli formayı terleten Özgüvenç, daha sonra antrenörlük kariyerine başladı.

Bahar Özgüvenç, profesyonel teknik direktörlük kariyerindeki ilk sezonunda Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıdı.


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