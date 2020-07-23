SPOR Fatih Karagümrük - Akhisarspor maçının ardından TFF 1'inci Lig Play-Off turu yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük evinde Akhisarspor ile 3-3 berabere kaldı.

TFF 1'inci Lig Play-Off turu yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük evinde Akhisarspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından iki takımın çalıştırıcıları basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, dışarıdan gelen seyircilerin desteğiyle oynadıklarını söyleyerek, 'İki 90 dakikalık bir oyundu. Birinci 90 dakikayı berabere bitirdik. Yaptığımız hatalardan dersler çıkartarak, bu hataları telafi ettirip, pazar günü galibiyetle Akhisar'dan dönmek istiyoruz. Bizim hedefimiz Süper Lig. Dış güçler ne kadar baskı yaparsa yapsın bu kararımızdan dönmeyeceğiz. Ben bu işi 1983 senesinden beri yapıyorum. Antrenörlük hayatımda ince ince doğrandığımı bu sene gördüm. Bu sene maalesef hakemler bizim sahamızda yapmadıklarını bırakmadılar' ifadelerini kullandı.

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise 18'inci dakikada doğru bir penaltı kararı sonrasında geriye düştüklerini hatırlatarak, şöyle konuştu 'Bunun üstüne 19'uncu dakikada bir problem yaşadık. Ramazan'ın kesinlikle kasti bir tavrı yok. Futbol kazası. Erken bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Sonra akan oyunda 35'inci dakikada mükemmel bir kafa golüyle devre 1-1 bitti. İkinci yarı hücum presle golü attık ama 80'inci dakikada Koray'ın attığı güzel bir gol var. 3-2 bitecek derken şans bizimle oldu. 90+4'te Uğur kornerden golü attı. 3 deplasmanda atılan gol, 2 gol olarak sayılıyor. Her türlü beraberliğin bizim olduğu bir maç. 1 gol atarsa rakip tur atlıyor. Karagümrük çok iyi bir takım. Kendi oyun konseptleri içerisinde bayağı uzun oynayan, pozisyon hazırlayan taktikleri var. Maçın 3-3 bitmesi bizim için büyük bir avantaj. Oyuncularımızı kutluyorum. Hepimizin arzusu tur atlayıp finale kalmak. Karagümrük de aynı şeyi düşünüyor. Pazar günü çok çekişmeli bir Play-Off maçı izleteceğiz. Ben Ali Palabıyık ve ekibine teşekkür ediyorum. Sonuç olarak istediğimizi aldık diyebilirim.

Kaynak: DHA