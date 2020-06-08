SPOR Fatih Çintimar Yabancı statüdeki sporcular liglerde yarışamayacak
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SPOR Fatih Çintimar Yabancı statüdeki sporcular liglerde yarışamayacak

SPOR Fatih Çintimar Yabancı statüdeki sporcular liglerde yarışamayacakErcan ATA - İbrahim KÖRDEMİRCİ - Harun ÖZALP ANKARA (DHA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), yabancı statüdeki sporcularla ilgili flaş bir karara imza attı.

08.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:25

SPOR Fatih Çintimar Yabancı statüdeki sporcular liglerde yarışamayacak

Ercan ATA - İbrahim KÖRDEMİRCİ - Harun ÖZALP ANKARA (DHA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), yabancı statüdeki sporcularla ilgili flaş bir karara imza attı. Türkiye atletizm liglerinde, yabancı statüsündeki sporcular artık yarışamayacak. TAF Başkanı Fatih Çintimar, 'Türkiye Atletizm Federasyonu olarak kulüpler birliğimizle beraber, kulüplerimizle oluşturduğumuz istişare kurulumuz ve teknik kurulumuz, yönetim kurulumuzla aldığımız karar şu, artık Türkiye'de atletizm liglerinde yabancı sporcu yarıştırmayacağız' dedi.

Ankara Naili Moran Atletizm Pisti'nde düzenlenen basın toplantısında TAF Başkanı Fatih Çintimar ligler, altyapı ve yabancı statüdeki sporcularla ilgili açıklamalarda bulundu. Çintimar, 'Türkiye Atletizm Federasyonu olarak kulüpler birliğimizle beraber, kulüplerimizle oluşturduğumuz istişare kurulumuz ve teknik kurulumuz, yönetim kurulumuzla aldığımız karar şu, artık Türkiye'de atletizm liglerinde yabancı sporcu yarıştırmayacağız. Şu an mevcut durumda kross takımlarımızda 1 sporcu, pist takımlarımızda 3 kadın 3 erkek yarışabiliyordu yabancı statüsünde sporcular ama 2020 liglerimizle birlikte artık bizim liglerimizde yabancı sporcuların yarışmasına gerek kalmadığını sporcularımızın onlarla aynı seviyede yarışabildiğini, çok fark olmadığı için de kendi sporcularımızla bu süreçten sonra devam ederek bu altyapıyı daha çok önem verip, destekleyerek kendi yetiştirdiğimiz sporcularımızla liglerde yarışan, kendimize yeten bir atletizm federasyonu olduk. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin milli takıma girme ve milli takımda yarışma hakkı var. Ama yabancı statü ile liglerde yarışma hakkı bitti' diye konuştu.

'OLİMPİK KADRO, SÜPER LİG VE 1'İNCİ LİGDEKİ SPORCULAR ANTRENMANLARA BAŞLADI'

Açık sahalarda yapılmasından dolayı pandemi sürecinden az hasarla çıktıklarını söyleyen Başkan Çintimar, sözlerini şöyle sürdürdü 'Sezonumuzu 15 Temmuz Şehitlerini Anma Koşusu ile tüm Türkiye'de aynı anda temsili bir koşuyla çok fazla bir katılım olmadan sembolik koşuyla sezondaki yarışlarımızı başlatmış olacağız. Olimpik kadro, Süper Lig ve 1'inci ligde yarışacak sporcularımızın da antrenmanlarını başlattık. Bu vesile ile tüm Türkiye'deki atletizm pistlerindeki çalışmalar başladı. Bu vesileyle Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve tüm gençlik spor ailesine teşekkür ediyoruz. Atletizm diğer branşlar gibi değil, ara verdiğinizde toparlamanız çok zor bir süreci kapsıyor. Bunun için biz pandemi sürecinde de özellikle olimpiyat sporcularımızın tamamına yakınına antrenman yapabilecek imkanları sağladık. Önümüzdeki ay başlayacak olan golden liglerde yine sporcularımız ülkemizi temsil edecekler. Çalışmalarını sürdürüyorlar.'

'BU SEZON 16 YAŞ ALTI LİGLERİMİZİ YAPMAYACAĞIZ'

Fatih Çintimar, altyapının önemine vurgu yaparak, 'Alt yapıda şu an dünya klasmanında en az 10 tane ilk 6 içerisinde sporcumuz var' dedi. Çintimar, 'Bunlardan 3 tanesi dünya sıralamasında 2019 ve 2020 verilerine göre birinci sırada olan sporcularımız. İnşallah bunların sayısını artıracağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte TOHM projeleri, olimpik kadro projeleri ve Sporcu Eğitim Merkezleri dediğimiz SEM projeleri ile elde etmiş olduğumuz çalışmalar neticesinde ciddi bir altyapıya eriştik. Şu anda 2020 dahil olmak üzere Süper Lig, 1'inci Lig ve alt liglerimiz dediğimiz, yürüyüş ve maraton ligi bütün liglerimizi bu sezon yapacağız. Bu sezon sadece 16 yaş altı liglerimizi yapmayacağız. Onlarla ilgili sağlık kurulumuz ve teknik kurulumuz çalışmalarına devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Liglerin tescilleri konusunda ise TAF Başkanı Fatih Çintimar, 'Liglerimiz statü gereği Ağustos ayında başlayacaktı yine Ağustos ayında başlayıp Eylül, Ekim'de tamamlayıp tescillerini gerçekleştirmiş olacağız' diyerek sözlerini tamamladı.

SPOR Fatih Çintimar Yabancı statüdeki sporcular liglerde yarışamayacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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