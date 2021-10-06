Fadıloğlu, sporcu velileriyle buluştu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fadıloğlu, sporcu velileriyle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fadıloğlu, sporcu velileriyle buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımı'nda forma giyen genç sporcular ve velileriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımı'nda forma giyen genç sporcular ve velileriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yeşil-siyahlı dev adamların parkeye yansıttığı başarılı performans, sporcu velileri başta olmak üzere teknik ve idari kadroyu mutlu etti.

Pandemi döneminde uzun bir aranın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Yaz Ligi'nde sahaya dönen Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımı sporcularının sahaya yansıttığı güzel oyun, tribünlerde müsabakaları büyük bir ilgiyle takip eden sporcu velileri başta olmak üzere yeşil-siyahlı antrenör ve idarecileri mutlu etti. Dev adamların ve potanın perilerinin gelişim düzeyleriyle ilgili teknik kadrolardan bilgiler alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcu velileriyle bir araya gelerek genç sporcuların akademik, sosyal ve sportif gelişimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Velilerimizin büyük desteğini hissediyoruz"

Sporcu velileriyle koyu bir sohbet gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor alanında gerçekleştirdikleri tüm çalışmalarda velilerinin büyük desteğini hissettiklerini kaydetti. Fadıloğlu, buluşma esnasında yaptığı değerlendirmede, "Şehitkamil Belediyesi olarak çok büyük ve güçlü bir aileyiz. Bunun yansımalarını da hep birlikte görüyoruz. Özellikle Basketbol, yüzme, satranç ve futbolda branşlarında gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda velilerimizin büyük desteğini hissediyoruz. Spor alanında asıl hedefimiz, ülkemizin adına uluslararası platformda başarıyla duyurmak, istiklal marşımızı okutmak ve bayrağımızı göndere çektirmek. Elde edilen başarılar sadece bizim çabamızla olmuyor. Burada büyük bir takım çalışması var. Bu takım içerisinde en büyük rol, değerli velilerimizin. Onların desteği ve katılarıyla çok daha güçlü işler yapabiliyoruz. Bundan sonraki süreçte öncelikli olarak topluma yararlı bireyler yetiştirmek adına çalışmalarımız iş birliği içerisinde devam edecek. Davetimize icabet eden tüm velilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza bundan sonraki süreçte sağlıklı ve başarılı bir sosyal ve sportif yaşam diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Fadıloğlu, sporcu velileriyle buluştu

Fadıloğlu, sporcu velileriyle buluştu

Fadıloğlu, sporcu velileriyle buluştu

Fadıloğlu, sporcu velileriyle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Türk futbolseverleri yine mest etti! UEFA'nın güzel spikeri Eva'nın adresi değişmedi

Türk futbolseverleri yine mest etti! UEFA'nın güzel spikeri Eva'nın adresi değişmedi

 Norveç kabusu yaşıyor! Türkiye maçında oynayacak futbolcu bulmakta zorlanıyorlar

Norveç kabusu yaşıyor! Türkiye maçında oynayacak futbolcu bulmakta zorlanıyorlar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Destici Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Aleyna Tilki Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Mehmet Topal Stefan Kuntz Ahmet Nur Çebi Ferdi Kadıoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Ali İhsan Su Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fadıloğlu, sporcu velileriyle buluştu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 15:13:43. #1.12#