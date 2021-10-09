F1 Rolex Türkiye GP'de pole pozisyonunun sahibi Lewis Hamilton

Büyük Britanyalı pilot, 10 sıralık grid cezasından dolayı yarışa 11'inci sırada başlayacak

Valtteri Bottas, yarışa ilk sıradan start verecek

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,- 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası Rolex Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turlarının ardından pole pozisyonun sahibi Lewis Hamilton oldu. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu, 10 sıralık grid cezasından dolayı yarışa 11'inci sırada start verecek. Hamilton'ın bu cezasından dolayı ilk sırada yine Mercedes'ten Valtteri Bottas yer alacak.

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde yarış yarın saat 15.00'de start alacak.