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Eskrimde Kılıç Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Eskrimde Kılıç Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

Eskrimde Yıldızlar, 17 Yaş Altı ve Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası, 30 Ekim Cumartesi günü Ankara'da başlayacak.

ANKARA (AA) - Eskrimde Yıldızlar, 17 Yaş Altı ve Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası, 30 Ekim Cumartesi günü Ankara'da başlayacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyonada 326 sporcu mücadele edecek.

Adıyaman, Ankara, Antalya, Bartın, Bursa, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Manisa, Samsun ve Zonguldak'tan eskrimcilerin müsabakalara çıkacağı organizasyonun ilk gününde yıldız erkek ve kızlar, 31 Ekim Pazar günü ise büyük erkek ve kadınlar kategorilerinde karşılaşmalar yapılacak.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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