Eskrimde 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası Trabzon'da başladı

TRABZON (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Trabzon'da başladı.

Yomra Cimnastik Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye'den 12 ilden 130, Gürcistan'dan da 14 sporcu olmak üzere toplam 144 sporcu katılıyor.

Şampiyona, yarın sona erecek.