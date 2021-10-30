Eskrimde 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası Trabzon'da başladı - Haberler Spor
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Eskrimde 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası Trabzon'da başladı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Spor
Eskrimde 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası Trabzon'da başladı

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Trabzon'da başladı.

TRABZON (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Trabzon'da başladı.

Yomra Cimnastik Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Türkiye'den 12 ilden 130, Gürcistan'dan da 14 sporcu olmak üzere toplam 144 sporcu katılıyor.

Şampiyona, yarın sona erecek.

Eskrimde 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası Trabzon'da başladı

Eskrimde 10, 12 ve 14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası Trabzon'da başladı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor Haberleri
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