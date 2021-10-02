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Eskrim: 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Circuit Turnuvası

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Eskrim: 17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Circuit Turnuvası

17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Circuit Turnuvası'nda piste çıkan milli eskrimciler, organizasyonun ilk günde 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

17 Yaş Altı Yıldızlar Avrupa Circuit Turnuvası'nda piste çıkan milli eskrimciler, organizasyonun ilk günde 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovakya'nın Samorin ile Macaristan'ın Gödöllö kentlerinde düzenlenen organizasyonda olimpik milli eskrimci Alisa İsbir, Samorin'de flöre branşında mücadele etti.

Alisa İsbir, finalde İsrailli rakibi Gili Kuritzky'yi 15-14 mağlup ederek şampiyon oldu.

Milli sporcu Tolga Aslan ise Gödöllö kentinde kılıç branşı yarı finalinde karşılaştığı Alman sporcu Lars Geiger'e 15-14 mağlup oldu ve bronz madalya elde etti.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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