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Eskişehirspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eskişehirspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına hazırlanıyor

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda evinde konuk edeceği Iğdır FK karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

IĞDIR (İHA) - TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda evinde konuk edeceği Iğdır FK karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Siyah-kırmızılı ekip, ligdeki 1922 Konyaspor mağlubiyetinin ardından gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Kupanın 3. Eleme Turu'nda Iğdır FK ile evinde karşılaşacak olan Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde antrenmana çıktı. Topla ısınmanın ardından taktik çalışmaları gerçekleştiren takım, çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Siyah-kırmızılılar, 27 Ekim Çarşamba saat 14.00'te Iğdır FK maçına çıkacak. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına hazırlanıyor

Eskişehirspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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