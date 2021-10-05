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Eskişehirspor hakkını aramak için savaşacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eskişehirspor hakkını aramak için savaşacak

2011 yılında çeşitli nedenlerle Avrupa Kupaları'ndan men edilen kırmızı şimşekler tekrardan hakkını aramak için hukuki yola başvuracak.

2011 yılında çeşitli nedenlerle Avrupa Kupaları'ndan men edilen kırmızı şimşekler tekrardan hakkını aramak için hukuki yola başvuracak.

Geçmiş yıllarda yapılan hatalar yüzünden bir türlü eski günlerine dönemeyen Eskişehirspor mücadelesini sahanın dışında da sürdürecek her alanda adeta bir ayakta kalma savaşı veren Anadolu yıldızı bir yandan dosyaları kapatmaya çalışırken bir yanda da hakkını aramaktan geri durmuyor.

Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2011 yılında haksız yere Avrupa kupalarından men edilen Eskişehirspor maddi ve manevi zarara uğramıştır. 7 Eskişehirspor'lu avukat arkadaşımız ile bir çalışma grubu kurduk. Kulübümüzün hakkını sonuna kadar savunacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor hakkını aramak için savaşacak

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Haber: Eskişehirspor hakkını aramak için savaşacak - Haberler Spor
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