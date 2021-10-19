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Eskişehirspor'da teknik direktör Cem Karaca ile yollar ayrıldı

AA / Deniz Açık - Haberler | Spor
Eskişehirspor'da teknik direktör Cem Karaca ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktör Cem Karaca ve ekibiyle yollar ayrıldı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktör Cem Karaca ve ekibiyle yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Cem Karaca ve ekibi ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin sonlandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Cem Karaca ve ekibine siyah-kırmızılı takıma verdikleri emekler için teşekkür edildi.

Karaca yönetiminde 7 maça çıkan Eskişehirspor, birer galibiyet ve beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

AA / Deniz Açık - Spor Haberleri
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