SPOR Eskişehirspor'da mali kriz büyüyor

Asbaşkan Mehmet Şimşek Acilen 7 milyon liraya ihtiyaç var

Engin ÖZMEN - Oğuzhan DEMİR ESKİŞEHİR,(DHA) - Eskişehirspor Asbaşkanı Mehmet Şimşek, biriken borçlar nedeniyle mali kriz yaşanan takımda Yönetim Kurulu Başkanı Osman Taş'ın istifası üzerine yönetim kurulunun görevine devam edeceğini açıkladı. İlk hedeflerinin krizi aşarak takımı sahaya çıkartmak olduğunu belirten Şimşek, Şuan da bütün alt kurullar dahil olmak üzere herkes çalışıyor. Bir kriz var ve bu krizi yönetmeye çalışıyorlar dedi. Şimşek ayrıca alacaklarını tahsil edemeyen oyunculardan Emre Güral'ın da şehri terk etiğini söyledi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un 30 Mayıs'ta yapılan kongresinde başkan seçilen Osman Taş'ın istifa ettiğini açıklamasının ardından yönetim kurulu adına Asbaşkan Mehmet Şimşek, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlendi.

Kulübün borçları nedeniyle mali krizde olduğunu ifade eden Şimşek, yönetim kurulunun görevini sürdüreceğini ifade ederek, 'Osman Taş başkanımız hepinizin de bildiği gibi birkaç kampanya düzenledi. Bu kampanyalara, kendisinin hedeflediği oranda bir katılım sağlanamadı. Yalnız bırakıldığını düşünüyor. Kendisi bunların daha yüksek çıtada olduğunu düşünerek bir takım sözler verdi. Belli bir yerden sonra kendisi de eleştirilmeye başlandı. Bana engel olanlar var dedi. Bunun ilk örneği de Eskişehirspor hesaplarına bloke gelmesiyle başladı. Etik olarak başkan istifa ettiğinde yönetim kurulunun da istifa etmesi gerekiyor. Bizim de asıl niyetimiz istifa etmekti. Osman başkanın bize söylediği yönetim kurulu görevine devam etsin, futbol müsabakalarının başlama tarihi çok yaklaştı. Kulübün tüm organlarının hala faaliyette olduğunu gösterin ve takımı bir an önce sahaya çıkarın oldu. Bu yüzden de bütün yönetim kurulu görevine devam etme kararı aldı. Şu an da bütün alt kurullar dahil olmak üzere herkes çalışıyor. Bir kriz var ve bu krizi yönetmeye çalışıyorlar diye konuştu.

OYUNCULAR İDMANA ÇIKMADI

Futbolcuların alacaklarını tahsil edemediği için 2 gündür antrenmanlara çıkmadığını hatırlatan ve oyunculara hak veren Şimşek, yapılan görüşmelerin ardından oyuncuların idmanlara başladığını ifade ederek 'Arkadaşlar haklı olarak emeklerinin karşılığını almak istediler. Bu yüzden böyle bir hareket yaptılar. Biz elimizden geldiğince, Osman başkanın katkıları, taraftar katkıları, kumbaralarla birlikte elimizdekileri verdik. Tabi yeterli bir bakiye miydi Değildi. Artık bunun sürdürülmesinin Eskişehirspor kulübüne zarar vereceğini anlattım. Hepsinden rica ettim. Kendilerinin yapması gerekenin sahaya çıkmak olduğunu belirttim. Arkadaşlar da idmana çıkmaya başladılar. Futbolcular da haklı. Onlardan da zor durumda olanlar var. Bütün bu yaşananların tek sebebi var. Kulübümüzün maddi gelirinin olmaması ve parasızlık. Ortada para olsa zaten bunlar konuşulmaz bugün. Yönetim kurulundaki hiçbir kimsenin şu an yeni bir başkan arayışı yok. Herkes sadece kendi görevini yapmakla mesul. Eğer maddi ve manevi olarak daha iyi yönetebileceğini düşünen, başka yönetim oluşturabileceğini düşünen insanlar varsa, biz göreve geldiğimizden beri kapımız açık diyoruz. Bu yönetim kurulu, bu saatten itibaren hala kaynak arayışı içerisindedir. Bu yönetim kurulunun tek amacı takımı sahaya çıkarıp başarılı olmaktır. Şunu kimse unutmamalı, Eskişehirspor'un 1 senedir taraftar geliri ve kampanyalar harici, yayın geliri, TFF geliri yok. Yöneticilerin kendi ceplerinden harcadığı ve taraftarın, sponsorun karşıladıkları paralarla gidiyor bu kulüp ifadelerini kullandı.

KAMPANYADA 2 BİN FORMA SATILDI

Gazetecilerin 26 saatte 26 bin forma sloganıyla yapılan kampanyayı ve satışları sorması üzerine konuşan Asbaşkan Mehmet Şimşek, 'Forma kampanyasından gelen ne onu da açık açık söyleyelim. Taraftarımızın taahhüt ettiği bir iki forma haricinde, ertesi gün aramaya başladık. Çoğu insan o numara benim değil. Ben söz vermedim. Şunu yapmadım. Bunu yapmadım demeye başladı. Adı üstünde, 26 bin formayı 850 bin nüfuslu bir yer bitirebilir diye düşünüyorduk. Tam net rakamlar çıkmadı ama şimdiye kadar 2 bin civarı bir forma satıldı' şeklinde konuştu.

Eskişehirspor'a herhangi bir oyuncuları için resmi teklifinde gelmediğini anlatan Şimşek, futbolculardan Emre Güral'ın şehirden ayrıldığını belirterek, 'Şu an acilen 7 milyon liraya ihtiyaç var. Keşke 7 değil 70 milyonumuz olsa. Bu yönetim kurulu bugünden itibaren hala kaynak arayışında. Hala telefon trafiğinde devam ediyor. Bu yönetim kurulunun tek hedefi takımı sahaya çıkarıp, başarılı olmaktır. Biz de bunu başaracağız ve takımı sahaya çıkaracağız. Emre Güral şehri terk etti. Beklentileri varmış. Beklentileri karşılanmayınca şehri terk etti. Konuşuruz, rica ederiz. Durumumuzu anlatırız' dedi.

