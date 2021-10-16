Eskişehirspor, Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, yarın saat 19.00'da sahasında karşılaşacağı Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Cem Karaca yönetiminde yapılan antrenmanda Eskişehirsporlu oyuncular, ısınmanın ardından dar alan, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Diğer yandan çalışmalarını sürdüren Fabrika Futbol Okulları'ndan minikler, antrenman sonrası A takımı ziyaret ederek Bucaspor öncesi başarı dileklerinde bulundu.

Karşılaşma öncesi Eskişehirspor 1 puan ile 18'inci sırada yer alırken, Bucaspor ise 10 puan ile 8'inci sırada bulunuyor. - ESKİŞEHİR