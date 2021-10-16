Eskişehirspor, Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehirspor, Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eskişehirspor, Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, yarın saat 19.00'da sahasında karşılaşacağı Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eskişehirspor, yarın saat 19.00'da sahasında karşılaşacağı Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Cem Karaca yönetiminde yapılan antrenmanda Eskişehirsporlu oyuncular, ısınmanın ardından dar alan, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Diğer yandan çalışmalarını sürdüren Fabrika Futbol Okulları'ndan minikler, antrenman sonrası A takımı ziyaret ederek Bucaspor öncesi başarı dileklerinde bulundu.

Karşılaşma öncesi Eskişehirspor 1 puan ile 18'inci sırada yer alırken, Bucaspor ise 10 puan ile 8'inci sırada bulunuyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor, Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor, Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor, Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
TFF'ye 'Maçın yeri değişsin' çağrısında bulunan Rıdvan Dilmen, anket başlattı: Siz seçin

TFF'ye "Maçın yeri değişsin" çağrısında bulunan Rıdvan Dilmen, anket başlattı: Siz seçin
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Şahap Kavcıoğlu
Magazin Derya Tuna Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Schumacher Burak Elmas Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eskişehirspor, Bucaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 13:32:25. #1.12#