Eskişehir Ormanspor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u puansız göndermek istiyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir Ormanspor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u puansız göndermek istiyor

AA / Deniz Açık - Haberler | Spor
Eskişehir Ormanspor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u puansız göndermek istiyor

Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Ormanspor, yarın sahasında ağırlayacağı Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşısında galip gelmeyi hedefliyor.

ESKİŞEHİR (AA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Ormanspor, yarın sahasında ağırlayacağı Trabzon Büyükşehir Belediyespor karşısında galip gelmeyi hedefliyor.

Kulüp Başkanı Recep Temel yaptığı açıklamada, Hentbol Süper Ligi'nde Eskişehir'i temsil eden Ormanspor'un maçına taraftarı davet etti.

Karşılaşmanın sonunda fidan dağıtımı yapacaklarını belirten Temel, "Eskişehir 40 yıllık hentbol geçmişi olan bir şehir, pandemide bir boşluk oldu ama artık Eskişehirlilerin maça gelerek bize destek vermelerini istiyoruz. 3 maçta yenilgimiz yok. Bu hafta da taraftarın coşkusuyla Trabzon'u yenerek, yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Ormanspor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hentbol ile yapacağı maç sonrasında Porsuk Spor Salonu'nda taraftarına fidan dağıtımı yapılacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında yüzde 30 seyirci alınacak karşılaşmaya girişler ücretsiz olacak.

AA / Deniz Açık - Spor Haberleri
Önce duraksadı sonra soyadını söylemedi! TRT spikerinin İmamoğlu sansürü gündeme oturdu

Önce duraksadı sonra soyadını söylemedi! TRT spikerinin İmamoğlu sansürü gündeme oturdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Necmettin Erbakan
Magazin Ezgi Mola Gökhan Çıra İrem Derici
Spor Muslera Mesut Özil Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Mustafa Şentop Yemek Tarifleri Hulusi Akar Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eskişehir Ormanspor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u puansız göndermek istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 11:10:52. #1.12#