SPOR Eskişehir'de, Olimpik Atletizm Deneme Yarışmaları başladı
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SPOR Eskişehir'de, Olimpik Atletizm Deneme Yarışmaları başladı

Eskişehir'de, Olimpik Atletizm Deneme Yarışmaları başladıHakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Olimpik Atletizm Deneme Yarışmaları başladı.

25.07.2020 15:06 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:14

Eskişehir'de, Olimpik Atletizm Deneme Yarışmaları başladı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen Olimpik Atletizm Deneme Yarışmaları başladı. TAF Başkanı Fatih Çintimar, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek ekibi toparlayıp, 40 kotayla olimpiyata gitmeyi arzu ediyoruz. Bunun için de gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sazova Mahallesi'ndeki Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi'nde düzenlenen ve iki gün sürecek olan Olimpik Atletizm Deneme Yarışmaları'na 480 sporcu katıldı. Büyükler, 20 ve 18 yaş altı kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yarışma alanları ve çevresi dezenfekte edildi, görevliler de maske ve siperlik taktı.

Deneme yarışmalarının açılışına katılan TAF Başkanı Fatih Çintimar, yarışmalar sayesinde pandemi sürecinde yaşadıkları kayıpları ve kazançları görmek istediklerini belirterek, bu süreçte bazı sporcuların ciddi kazanımlar elde ettiğini söyledi. Olimpiyatta ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek ekibi hazırlamak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Çintimar, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın olimpik anlamda ölçümlerinin yapılabildiği olimpik deneme yarışmalarımız Türkiye'nin bazı noktalarında olduğu gibi burada da devam ediyor. Atletizm olarak hem pandemi sürecindeki çalışmalarımız hem de pandemi sonrasındaki çalışmalarımızı en iyi şekilde devam ettirebilmek için bu yoğunluğu inşallah hep beraber daha da geliştererek devam ettireceğiz. Çünkü hem çocuklarımızın pandemi sürecinden çıkarken ciddi bir moral motivasyona ihtiyaçları olduğunu biliyoruz hem de pandemi sürecindeki kaybımızı ve kazancımızı görmek istiyoruz. Pandemi sürecinde bazı bölgelerdeki bazı sporcularımızın ciddi kazanımlar elde ettiğini biliyoruz. Bizim aynı zamanda olimpik kadro için yapmış olduğumuz çalışmaların neticesini de görüyoruz. Olimpik kadrodaki 100'e yakın sporcumuzun pandemi sürecinde izole ortamlarda hem korunabilmelerini hem de antrenman yapabilmelerini sağladık. Buradaki gördüğümüz derecelerde de doğru olanı yaptığımızı görüyoruz. Şu anda sürece en iyi şekilde devam ettik ve yarışmaları, sezonu başlattık. 1'inci Lig, Süper Lig yarışmaları, federasyon denemeleri, özel yarışmalarımızın startını verdik. İnşallah yıl sonuna kadar bu yarışmalarımızı yaptıktan sonra yıl sonundan itibaren de Dünya Bayrak Maratonu'nda takımımız yarışacak. Ondan sonra da diğer pist yarışmalarına geçerek, kotalarımızı tamamlayıp 2021 yılında 2020 Olimpiyatı'nı en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Hep birlikte, olimpiyatta ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek ekibi toparlayıp, 40 kotayla olimpiyata gitmeyi arzu ediyoruz. Bunun için de gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

SPOR Eskişehir'de, Olimpik Atletizm Deneme Yarışmaları başladı

Kaynak: DHA

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