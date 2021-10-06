Eski milli yüzücü Uğur Orel Oral, Yüzme Federasyonu başkanlığına aday - Haberler
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Eski milli yüzücü Uğur Orel Oral, Yüzme Federasyonu başkanlığına aday

AA / Murat Karadağ - Haberler | Güncel
Eski milli yüzücü Uğur Orel Oral, Yüzme Federasyonu başkanlığına aday

Fenerbahçe Kulübü Yüzme Şubesi Sorumlusu eski milli yüzücü Uğur Orel Oral, Türkiye Yüzme Federasyonunda gerçekleştirilecek seçimde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Yüzme Şubesi Sorumlusu eski milli yüzücü Uğur Orel Oral, Türkiye Yüzme Federasyonunda gerçekleştirilecek seçimde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Levent'teki tesislerinde ekibinde yer alan isimlerle düzenlediği basın toplantısında adaylığını açıklayan Oral, "Başkanlığa adaylık nedenim borç ödemek. Elde ettiğim başarılardan dolayı ülkeme ve yüzme sporuna borçluyum. Başarımla kulübüme olan borcumu ödedim. Şimdi sıra devletime borcumu ödemeye geldi. Bu nedenle federasyon başkanlığına adayım." dedi.

Ekibinde yer alan isimlerle ortak noktalarının yüzme sporunun içinde gelmeleri ve kulüpleri temsil etmeleri olduğunu vurgulayan Oral, "Sporcu, antrenör ve yönetici olarak 35 senedir bu sporun içindeyim. Amacımız bir sistem kurmak. Tüm branşlarda sistemlerin konuşulmasıdır. İleri düzeydeki ülkeler bu sistemi kurmuşlar." diye konuştu.

Türkiye'ye özgü gerekli ve doğru uygulamaların yapılmadığını belirten Oral, "Başarılı olma neredeyse tesadüflere bırakılmıştır. Büyükler kategorisinde az da olsa Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda yarışmış, madalya mücadelesine girmiş sporcular vardır. Bizlere düşen sistemin kurulmasıdır. Performans çalışması yapılan her havuzdan bir olimpiyat yüzücüsü çıkararak yüzücü ve antrenör havuzunu genişletmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eski milli yüzücü Uğur Orel Oral, Yüzme Federasyonu başkanlığına aday

AA / Murat Karadağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eski milli yüzücü Uğur Orel Oral, Yüzme Federasyonu başkanlığına aday - Haberler
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