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Erzurumspor Nazilli maçı hazırlıklarını tamamladı

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Erzurumspor Nazilli maçı hazırlıklarını tamamladı

Büyukşehir Belediye Erzurumspor, yarın Nazilli Belediyespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçının hazırlıklarını tamamladı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Büyukşehir Belediye Erzurumspor, yarın Nazilli Belediyespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçının hazırlıklarını tamamladı.

Erzurumspor Kulübü Tesislerinde Teknik Direktör Erkan Sözeri nezaretinde ısınma ve düz koşunun ardından 5-2 dar alanda top kapma antrenmanıyla hazırlıklarını tamamlayan mavi-beyazlılar yarın saat 15.30 Kazım Karabekir Stadyumunda Nazilli Belediyespor ile karşılaşacak. - ERZURUM

Erzurumspor Nazilli maçı hazırlıklarını tamamladı

Erzurumspor Nazilli maçı hazırlıklarını tamamladı

Erzurumspor Nazilli maçı hazırlıklarını tamamladı

Erzurumspor Nazilli maçı hazırlıklarını tamamladı

Erzurumspor Nazilli maçı hazırlıklarını tamamladı

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