SPOR Erzurumspor Başkanı Üneş Önemli bir şehrin, özel bir takımı Süper Lig'e geri döndü
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SPOR Erzurumspor Başkanı Üneş Önemli bir şehrin, özel bir takımı Süper Lig'e geri döndü

SPOR Erzurumspor Başkanı Üneş Önemli bir şehrin, özel bir takımı Süper Lig'e geri döndüSezon başı söylemiştik;

29.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 29.07.2020 11:09

SPOR Erzurumspor Başkanı Üneş Önemli bir şehrin, özel bir takımı Süper Lig'e geri döndü

Sezon başı söylemiştik; biz düşmedik düşürüldük

İlk sezon hedef ilk 10, sonra Avrupa

Pandemi için alternatif gelir kaynağı oluşturmaya çalışıyoruz

Şu an iç transferle uğraşıyoruz

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN İSTANBUL, (DHA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, yeniden Süper Lig'e yükselmeleriyle ilgili ve gelecek planları hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

'ÖNEMLİ BİR ŞEHRİN, ÖZEL BİR TAKIMI SÜPER LİG'E GERİ DÖNDÜ'

Geçen sezon sonunda küme düşen ve bu sezon yeniden Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başkanı Hüseyin Üneş, 'Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun. Türk futbolu kazandı. Çok önemli bir şehrin çok özel bir takımı Süper Lig'e geri döndü' dedi.

'SEZON BAŞI SÖYLEMİŞTİK; BİZ DÜŞMEDİK DÜŞÜRÜLDÜK'

Üneş, 'Sezon başında yapılan kura çekimlerinde de söylemiştik; biz düşmedik düşürüldük. Ayaklarımızın üzerindeyiz. Bir daha geri dönmemek üzere geri geliyoruz' ifadelerini kullandı.

'İLK SEZON HEDEF İLK 10, SONRA AVRUPA'

Süper Lig planlarını da aktaran Üneş, şunları kaydetti

'Doğru yapılanma ve geçmişte edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübemizi de kullanarak bu sezon ilk 10'u hedefleyeceğiz. Sonrasında da hem ülkemizi, hem de şehrimizi Avrupa'da temsil etmek istiyoruz. Erzurum'un bu gücü en üst seviyede var. İnşallah bunu hayata geçireceğiz.'

'PANDEMİ İÇİN ALTERNATİF GELİR KAYNAĞI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Tüm dünyayı saran koronavirüs pandemisinin futbola olan etkilerine de değinen Üneş, 'Bu pandemi sadece Erzurumspor'un sıkıntısı değil, tüm dünyanın, aynı zamanda ülkemizin ve futbolumuzun çok ciddi bir sıkıntısı. Bugünkü (Dünkü Kulüpler Birliği toplantısı) konulardan birisi de futbolun gelirleriydi. Çalışmalar ve konuşmalar devam ediyor. Alternatif gelir kaynakları oluşturmaya çalışıyoruz. Doğru yönetim şekliyle bu süreci inşallah atlatacağız' diye konuştu.

'ŞU AN İÇ TRANSFERLE UĞRAŞIYORUZ'

Transfer çalışmaları için ise Üneş, 'Şu an iç transferle uğraşıyoruz. Bir ajandamız var. Netleştirdiğimizde hayata geçireceğiz' şeklinde konuştu.

SPOR Erzurumspor Başkanı Üneş Önemli bir şehrin, özel bir takımı Süper Lig'e geri döndü

Kaynak: DHA

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