Erzurum'da Amatör Spor Haftası çeşitli etkinliklerle başladı

YAKUTİYE, ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Amatör Spor Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yakutiye Spor Salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, halk oyunları ekibi bar gösterisi yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, programda yaptığı konuşmada, her yıl ekim ayının ikinci haftasında Türkiye genelinde Amatör Spor Haftasının kutlandığını söyledi.

Türkiye'de başta kış sporları olmak üzere tüm branşların düzenlendiği tesislerin Erzurum'da olduğunu ifade eden Taşkesenligil, şöyle konuştu:

"Tesisler konusunda çok şanslıyız. 7'den 70'e tüm halkımızı açık olan tesislerimize spor yapmaya davet ediyoruz. Her birinizin en az bir spor branşıyla ilgilenmenizi, sporu hayatın vazgeçilmezi bir unsuru haline getirerek ömür boyu sürdürmenizi ve ülkemizin sağlıklı nesilleri olarak başta spor branşları olmak üzere tüm sosyal alanlarda elde edeceğiniz branşlarla gurur duymanızı temenni ediyoruz."

Farklı branşlarda sporcuların gösteri sunduğu program, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı gösteren Erzurumlu sporculara ödül verilmesiyle sona erdi.

Programa, Vali Yardımcısı Can Atak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, kurum müdürleri, STK temsilcileri, sporcular ve aileleri katıldı.