Erzincanlı sporcular Badminton Milli takımının gururu oldu

Bulgaristan'ın başkenti Sofya da 7-10 Ekim tarihlerinde yapılan Babolat Bulgarian International Championship turnuvasında Erzincanlı sporcular ülkeye 2 ikincilik 1 üçüncülük kazandırdı.

42 ülkeden 368 sporcunun katıldığı turnuvada toplamda 5 derece kazanan Türkiye'nin 3 derecesi Erzincanlı milli sporculardan geldi. Sporcular takdirle karşılandı.

Emre Sönmez ve Zehra Erdem, 32 karışık çiftler branşında önemli rakiplerini yenerek ikinci olmayı başardı. Çift bayan kategorisinde 64 çift bayan içinde Yasemen Bektaş ve Cansu Erçetin ikinci olurken aynı kategoride İlayda Özelgül ve Zehra Erdem üçüncü oldu. Bu kapsamda Erzincanlı sporcular 42 ülkenin katıldığı turnuvada toplamda 4 gümüş, 2 bronz madalya alarak bu branşta Türkiye'nin en başarılı illerinden biri oldu.

Turnuvada milli takım hocası olarak görev alan Murad Sönmez, "Avrupa'nın göbeğinde yapılan 42 ülkenin katıldığı bu turnuvada sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edip 4 gümüş ve 2 bronz madalya alması gerçekten gurur verici. Sekiz yaşında aldığımız sporcularımızın Uğur Erçetin hocamla birlikte verdiğimiz emeklerle büyükler A Milli Takımında ülkemize madalyalar kazandırmaları bizi hem gururlandırmış hem de gelecek için daha da umutlandırmıştır. Erzincan Gençlik Spor ve İl Müdürlüğünün her türlü desteğiyle sürdürdüğümüz çalışmalar sporcularımızın kulüplerinin katkılarıyla da başarılarımız her geçen gün daha ileri noktalara gelmektedir." şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri