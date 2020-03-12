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Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Eryaman, Ankara, Spor

SPOR Eryaman Stadyumu'nda koronavirüs temizliği

ANKARA'da, yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı öncesi Eryaman Stadyumu'nda koronavirüs tehdidine karşı dezefenksiyon çalışması yapıldı.

12.03.2020 15:23 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:23
SPOR Eryaman Stadyumu'nda koronavirüs temizliği
ANKARA'da, yarın oynanacak MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı öncesi Eryaman Stadyumu'nda koronavirüs tehdidine karşı dezefenksiyon çalışması yapıldı.Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın saat 20.00'de oynanacak Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı öncesi Eryaman Stadyumu'nda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Özellikle soyunma odaları, yedek kulübesi, tribünler ve lavabolar, solunum yoluyla virüse karşı temizlenerek ilaçlandı.'SEYİRCİLER GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GELEBİLİR'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Aslan, koronavirüsün gündeme geldiği günden itibaren dezenfeksiyon işlemlerini 2 katına çıkardıklarını belirterek, "Yarın bu statta MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçı oynanacak. Bu maçta da yaklaşık 15 bin seyircinin olacağını öğrendik. Biz de bu sebeple harekete geçerek, statta dezenfeksiyon işlemi yapmaya karar verdik. Bugün tüm stattaki dezenfeksiyon işlemini tamamlamak için bütün ekiplerimizi buraya yönlendirdik. Yarın için bilet alan seyirciler gönül rahatlığıyla buraya gelebilir" dedi.


- Ankara
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Kaynak: DHA

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