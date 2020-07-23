SPOR Ertuğrul Sağlam'dan taraftara mesaj Bize güvensinler, inansınlar
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SPOR Ertuğrul Sağlam'dan taraftara mesaj Bize güvensinler, inansınlar

SPOR Ertuğrul Sağlam'dan taraftara mesaj Bize güvensinler, inansınlarMurat KÜÇÜK-Adnan KARABULUTGEREDE(Bolu), (DHA)- Gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Yılport Samsunspor, Bolu Gerede'de kamp çalışmalarını sürdürüyor.

23.07.2020 21:24 | Son Güncelleme: 23.07.2020 21:30

SPOR Ertuğrul Sağlam'dan taraftara mesaj Bize güvensinler, inansınlar

Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUTGEREDE(Bolu), (DHA)- Gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek olan Yılport Samsunspor, Bolu Gerede'de kamp çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Önümüzdeki sezon bizi şampiyonluğa taşıyacak, Süper Lig'e taşıyacak kadro kalitesini tamamlayacağımız transferlerimiz de birer birer bitiyor. Benim isteğim, bize güvensinler, inansınlar dedi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararla TFF 2'nci Lig'de şampiyon ilan edilerek TFF 1'inci Lig'e yükselen Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi. İlçede bulunan bir otelde günde çift antrenman yapan kırmızı-beyazlılar akşam çalışmasında, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde ısınma koşusunun ardından taktik antrenman gerçekleştirdi. İlk etap kampına 8'i alt yapıdan toplam 28 futbolcuyla başlayan kırmızı beyazlı ekip, çalışmalarını Kurban Bayramı'na kadar sürdürecek.

SAĞLAM "DEZAVANTAJI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞMALARA ERKEN BAŞLADIK"

Antrenman öncesi açıklamada bulunan Ertuğrul Sağlam, Biz en son maçımızı 15 Mart'da oynadık. O günden bugüne kadar aralarda bir 10 gün ikinci bölümde de 3 hafta antrenman yapıp oyuncularımızda kendi bireysel antrenmanlarını bizim verdiğimiz program doğrultusunda yapmaya çalıştılar. Bu bir takımın fiziksel kalitesini koruması için hiç yeterli bir durum değil. O yüzden önümüzdeki sezon 1'inci Ligde büyük bir mücadeleye gireceğimizi düşünürsek bizim bu mücadeleyi yapacağımız bütün rakiplerimiz geçen haftaya kadar maç oynadılar. Hala da maç oynayan rakiplerimiz var. Bunlar muhtemelen 10-15 gün ara verip fiziksel kayba uğramadan sezona başlayacak. Dolayısıyla bizim diğer rakiplerimize oranla dezavantajımız ortada. Bunu ortadan kaldırmak için sezona biraz daha erken başlayalım istedik dedi.

BİZE GÜVENSİNLER, İNANSINLAR

Geçen sezonki kadrolarını büyük ölçüde koruduklarını söyleyen Ertuğrul Sağlam, Bu kamp döneminde hem geçen seneki oyuncularımız hem de alt yapıdan 8 tane oyuncumuz bizimle beraber. Onların da A takıma adaptasyonunu sağlayabilmek için 10 günlük kamp dönemi geçireceğiz. Diğer 10 günlük bölümü de yine burada devam edeceğiz. Her şey gayet güzel gidiyor. Bir taraftan da taraftarlarımız hiç endişe etmesinler. Önümüzdeki sezon bizi şampiyonluğa taşıyacak, Süper Lig'e taşıyacak kadro kalitesini tamamlayacağımız transferlerimiz de birer birer bitiyor. Benim isteğim, bize güvensinler, inansınla diye konuştu.

Pandemi sürecinde tedbirlere dikkat ettiklerini de dile getiren Ertuğrul Sağlam, Biz her toplandığımızda testlerimizi yaptık. Otele girdiğimiz ilk dakikada da bütün testlerimizi gerçekleştirdik. Şu anda içimizde herhangi bir sıkıntı oluşturacak oyuncumuz yok. Tüm testlerimiz negatif çıktı. Dolayısıyla antrenman için herhangi bir sıkıntımız yo ifadelerini kullandı.

7-8 TRANSFERİN 5 TANESİ YABANCI OLACAK

Transfer konusunda da bilgiler veren Sağlam, 7 ya da 8 tane belirli bölümü yabancı diğerleri de yerli olmak üzere takviyeler yapacağız. 7-8 transferin 5 tanesi yabancı olacak. Diğerleri de yerli olacak dedi.

SPOR Ertuğrul Sağlam'dan taraftara mesaj Bize güvensinler, inansınlar

Kaynak: DHA

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