Ertelenen 5. Akdeniz Cimnastik Oyunları, 2022'de Mersin'de yapılacak
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Mersin'de 2020'de düzenlenmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen 5. Akdeniz Cimnastik Oyunları'nın 2022'de yapılmasına karar verildi.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de 2020'de düzenlenmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen 5. Akdeniz Cimnastik Oyunları'nın 2022'de yapılmasına karar verildi.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, asbaşkan İsmail Göktekin, İtalya'da Akdeniz Cimnastik Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.
Toplantıda, 5. Akdeniz Cimnastik Oyunları'nın Mersin'de 2022 yılında düzenlenmesi kararı alındı.
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri