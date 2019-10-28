28.10.2019 19:33

SPOR Erol Bulut Gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz

Engin ANAK ALANYA (Antalya) (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor yarın oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını yağmurun altında yaptı. Teknik direktör Erol Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda gidebilecekleri noktaya kadar zorlayacaklarını belirterek, 'Gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Finalse final' dedi.

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turda yarın oynayacağı TFF 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor maçı hazırlıklarına devam etti. Yoğun yağışa aldırmadan antrenman sahasına inen turuncu yeşilli ekipte sakatlığı bulunan Juanfran ile Lokman Gör çalışmalara katılmadı. Teknik direktör Erol Bulut gözetiminde gerçekleşen idmanda ısınma hareketleriyle çalışmaya başlayan futbolcular 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Takım antrenmanın kalan bölümünde ise taktik çalışma yaptı.

FUTBOL ÖYLE DEĞİL

Süper Lig haftasını ve çalışmaları değerlendiren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep maçını istedikleri gibi oynamadıklarını söyledi. Bulut, 'Aslında sezon başından beri baktığımızda, deplasmanda oynadığımız maçlar ve evimizde oynadığımız maçlar arasında farklılıklar var. Evimizde oynadığımız maçlarda daha hücumcu, daha agresif, istediğimiz gibi oynuyoruz. Deplasmanda oynadığımızda tam o verimi futbolculardan alamıyoruz. Nedenini futbolcularla konuşup öğrenmemiz lazım. Bunu zaten önümüzdeki günlerde de yapacağız. Konuştuğumuz birkaç arkadaşımız var. Oyunun geneline baktığımızda yakaladığımız 4-5 pozisyon var. Aslında kazanmamız gereken bir maçtı, önde olduğumuz bir maçtı. Tabii olmayan bir faulden yediğimiz bir gol var. O bizi daha çok üzüyor. Rakip biraz baskılı oynadı ikinci yarı ama buna da biz izin verdik. Maalesef ne kadar dışarıdan futbolcularımı bağırıp, 'Önde rakibi karşılayın' desem de futbol psikolojisi bazen maalesef öyle oluyor. Kendi birinci bölgemizde defans yaparak, oyunu koruruz düşüncesi her zaman oluyor. Futbol öyle değil işte. Takımı geri çektiğinizde, kendi birinci bölgemizde maçı tutup, skoru tutmaya çalışırsanız, öyle böyle bir hatadan gol gelebiliyor. Aslında üçüncü bölge ve ikinci bölgede rakibi daha iyi karşılayabilmiş olabilseydik zaten o pozisyon da olmazdı, ikinci golü de belki atabilirdik. Şansımız vardı. Söylediğim gibi onları değerlendirmiş olsaydık, bugün burada 3 puan almış takım olarak daha farklı şekilde konuşurduk ama tabii ki maçı kazanmış olsak bile benim konuşmam, takımın performansı ile ilgili değişmeyecekti. Sonuçta iyi oynamadığımız bir oyun. Gerçekleri görmemiz lazım. Maç kazandığımızda, bu demek değil ki iyi oynayıp maç kazandınız. Bazen iyi oynamayarak kazanabiliyorsunuz, bu olabiliyor? dedi.

KONSANTRE OLABİLEN BİR TAKIMIZ

Kart ceza sınırında bulunan futbolcuları ve ligdeki çekişmeyi değerlendiren Erol Bulut, 'Elimizde 4 tane sınırda olan futbolcumuz var ama yedek kulübesinde de derin ve oyunu değiştirebilecek ve hemen hemen aynı performansı verebilecek futbolcularımız var. Yerlerine başkaları oynayacaktır. Onlar da aynı performansı vererek, Alanyaspor'a katkı sağlayacaklardır. Evet, önümüzde Başakşehir maçı var, Trabzonspor maçı var. İki tane zor maç ama zor maçları biz daha iyi konsantre olabilen bir takımız. Bugüne kadar bunu gösterdik. İnşallah bu iki maçta da aynı düzeyde konsantrasyonumuzu sağlayıp, performansımızı yükselterek devam ederiz. İnşallah umduğumuz gibi olur' diye konuştu.

FİNALSE FİNAL

Ziraat Türkiye Kupası'nda gidebilecekleri noktaya kadar zorlayacaklarını anlatan Erol Bulut, şöyle dedi 'Gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Finalse final. Yarın bunun başlangıcı. Bu demek değil ki İnegöl'ü küçümsüyoruz. İnegöl 2B'de oynayan bir takım. İyi bir takım. Ciddi olarak nasıl Süper Lig maçını ciddiye alıyorsak, yarın da o maçı ciddiye alarak kazanıp, tur atlamak istiyoruz.?

Kaynak: DHA