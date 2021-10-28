Erol Bulut: Alternatif planlarla sahaya çıkacağız

GAZİANTEP (DHA) - Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 11'inci haftasında oynayacakları Galatasaray maçında hedeflerinin 3 puan almak olduğunu söyledi. Deplasmanda yaşanan puan kayıplarını telafi etmek için strateji değişikliğine gittiklerini söyledi. Bulut, "Takımımız yaptığımız toplantılarla eksikliklerin üzerine gidecek. Deplasmandaki başarımızı umuyoruz bu hafta yükselteceğiz. Takımımız alternatif planlarla sahaya çıkacak" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Gaziantep FK, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koşu ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman taktiksel çalışmaların ardından sona erdi. Antrenman öncesinde teknik direktör Erol Bulut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bulut, takımın sahaya sürekli alternatif planlarla çıktığını ve oynanan oyun şekillerinin de değişkenlik gösterebileceğini söyledi. Takımın kamp döneminde de beşli, dörtlü, üçlü sistemlerle oynadığını belirten Bulut, "Beşli sistemden dörtlü sisteme geçiş yapmanın performans düşüşünde etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Altay maçını takım olarak o şekilde çok iyi oynadık. Sonraki iki maçı da yine dörtlü sistemle oynadık ve ilk 11'den sadece iki kişi değişti. Bu bir neden olamaz. Bahane de aramıyoruz zaten. Beşli sistemle çalıştık takım beşli sistemde nasıl oynaması gerektiğini biliyor ama orada maalesef bireysel hatalar fazla yapılınca sistemsel değişikliğe gittik ve dörtlü sisteme döndük. Bu sistemde de gayet iyi maçlarımız oldu zaten. Bu yüzden zaman zaman beşli sisteme devam edeceğiz yine zaman zaman dörtlü sisteme devam edeceğiz. Sakatlıklar olacak sarı kartlar olacak. Sadece A planı ile yürümek istemiyoruz. A planımı, B planımız, C planımız olması gerekiyor. Kamp dönemlerinde de dört, üç, iki, bir sistemi oynadık. Oyuncularımız bu sistemlere kamp dönemlerinden de alışkın" şeklinde konuştu.