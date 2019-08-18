SPOR Erol Bedir Hakem ofsayt pozisyonunda neden 4 dakika bekledi

18.08.2019 01:30

Erol Bedir: Hakem ofsayt pozisyonunda neden 4 dakika bekledi

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ, (DHA) - İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, maç sonu yaptığı değerlendirmede Kayserispor'un maçın sonunda iptal edilen golüyle ilgili neden 4 dakika beklediğini merak ettiğini söyledi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Alanyaspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşma sonunda kulüp başkanı Erol Bedir maç sonu yaptığı açıklamada, "Hakem golü verebilir, golü iptal edebilir. Özellikle şunu merak ediyorum; 2'inci golü iptal etmeden önce yaklaşık 3-4 dakika bekledi. Bunun izahını istiyorum. Ofsayt gerekçesiyle iptal etti ki VAR'a gitmedi. O kadar teknoloji ve VAR'ın başında o kadar insan iğne ile kuyu kazar gibi neyi ölçtüler. Cihaz'ı koyuyorlar, ofsayt ise var, yok ise yok. Acaba ofsaytı bulabilmek için mi çok çabaladılar bilemiyorum, bunun izahını versinler. Hakem iyi yönetti kötü yönetti demiyorum. Ama ofsayt çizgisini cihaz en fazla 30 saniyede koyar. Yaklaşık 3-4 dakika VAR'ın başındaki arkadaşlar ne yaptılar. Bu hakem arkadaşımız golü neye göre iptal etti. Sadece ofsaytlarda VAR'a gidilmiyor. Başka bir şey varsa neden VAR'a gitmedi bunun izah edilmesi gerekiyor. Sahamızda galip gelmek istiyorduk. Rakip takımın pozisyonları olmadan gol yedik. İlk haftalarda sürprize açık, ne olur birinci maçın birinci dakikasında hakemi konuşmayalım" dedi.

Kaynak: DHA