Erkan Sözeri: "Samsun'dan alınan puan kıymetli" - Haberler Spor
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Erkan Sözeri: "Samsun'dan alınan puan kıymetli"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Erkan Sözeri:

0 berabere kalan B. B. Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, Samsun deplasmanından alınan 1 puanın kıymetli olduğunu söyledi.

SAMSUN (İHA) - 0 berabere kalan B. B. Erzurumspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, Samsun deplasmanından alınan 1 puanın kıymetli olduğunu söyledi.

Golsüz sona eren Samsunspor maçının ardından basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Erkan Sözeri, aldıkları 1 puanın önemine değindi. Takımın mücadelesinden memnun olduğunu ifade eden Sözeri, şunları söyledi:

"Hafta içi çalışmalarımızı rakibimize göre yaptık, fakat teknik adam değişikliği sonrası nasıl bir sistemle sahada olacaklarını tam olarak bilmiyorduk. Fuat Çapa fazla bir değişiklik yapmadı. Bu nedenle beklediğimiz gibi bir maç oldu. Belki oyunumuzu çok üst düzey oynamadık ama rakibin de oynamasına imkan tanımadık. Çok fazla pozisyon vermedik. Novikovas'ın girdiği pozisyon kırılma anıydı. İki takımın da Süper Lig hedefi var. Buradan alınan puanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Sahada her şeyi yaptılar, mücadele ettiler. Geri kalan haftalarda Samsunspor'a da başarılar diliyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız." - SAMSUN

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