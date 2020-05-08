SPOR Ergin Ataman Liglerin iptal veya tescil edilmesinden yana değilim
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SPOR Ergin Ataman Liglerin iptal veya tescil edilmesinden yana değilim

08.05.2020 16:29 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:36

SPOR Ergin Ataman Liglerin iptal veya tescil edilmesinden yana değilimOynanmama kararı, kulüplerin ortaya koyduğu emeğe karşıBasketbolda kontak kapatılmış gibi bir izlenim varAşı veya kesin bir çözüm bulununcaya kadar virüsle yaşayacağızEuroLeague planını bir ay önce açıkladıOyuncuların...

SPOR Ergin Ataman Liglerin iptal veya tescil edilmesinden yana değilim

Oynanmama kararı, kulüplerin ortaya koyduğu emeğe karşı

Basketbolda kontak kapatılmış gibi bir izlenim var

Aşı veya kesin bir çözüm bulununcaya kadar virüsle yaşayacağız

EuroLeague planını bir ay önce açıkladı

Oyuncuların sezon başlayacakmış gibi kendini hazır tutma görevi var

Alper Yılmaz Sezonun sahada tamamlanmasını istiyoruz ama öncelik insan sağlığı

Doğuş Balbay Fiziksel ve mental olarak formu korumak kolay değil

Ata SELÇUK - Anadolu Efes ile Old Spice arasındaki sponsorluk anlaşmasının basın toplantısında basın mensuplarının sorularına yanıt veren başantrenör Ergin Ataman, liglerin oynanarak tamamlanması gerektiğini söyleyerek, Oynanmazsa tescil veya iptal edilecek. İkisinden yana da değilim dedi.

Anadolu Efes Spor Kulübü ile Old Spice, sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmanın dijital ortam üzerinden yapılan basın toplantısına Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, başantrenör Ergin Ataman ve takım kaptanı Doğuş Balbay da katılım gösterdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ergin Ataman, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) bir an önce bir yol belirlemesi gerektiğinin altını çizdi.

OYNANMAMA KARARI, KULÜPLERİN ORTAYA KOYDUĞU EMEĞE KARŞI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2 gün önce Süper Lig ile birlikte tüm alt liglerin oynanacağı yönündeki açıklamalarını hatırlatan Ataman, Türkiye'de ve dünyada salgın kontrol altına alınıp, sağlık bakanlıkları, bilim kurulları izin verdiği sürece her türlü sportif müsabakanın sonuçlandırılması gerektiğini düşünen bir insanım. Aksaklıklar halinde TFF geri dönüşün mesajını verdi. Avrupa'da da marka olmuş basketbol liglerinde aynı kararın çıktığını biliyoruz. İspanya'nın plan ve stratejisi hazır. Almanya da bu yönde açıklama yaptı. İsrail, 20 Haziran'da ligi oynatacağını belirtti. Maçların oynanmaması kararının takımların, kulüplerin ortaya koyduğu emeğe karşı olduğunu düşünüyorum. Bazı kulüplerin organizasyonlarını bitirmesi, oyuncularını yollaması bence hiçbir şekilde kurumları bağlayıcı olmamalı. Basketbol, Türkiye'de yatırım yapılan ve değer verilen bir branş. Kolay vazgeçmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Türkiye liginin lideri olan takımın antrenörü olarak söylüyorum ya iptal edilecek veyahut tescil edilecek; ikisinden yana değilim ifadelerini kullandı.

BASKETBOLDA KONTAK KAPATILMIŞ GİBİ BİR İZLENİM VAR

ING Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague'de lider olduklarını söyleyen Ataman, şöyle konuştu Maçların oynanmaması halinde liglerin bizim lehimize tescil edilmesi için hiçbir girişimde bulunmadık. Her iki kulvarda da koyduğumuz emeğin karşılığını sahada vermek istiyoruz. TBF'nin karar vermekte gecikmiş olduğunu düşünmüyorum. Bence değerlendirmekte haklılar, süreç değişebiliyor. Türkiye normalleşme sürecine giriyor, AVM'ler açılıyor, fabrikalar üretime geçiyor. Federasyonun da gelişmeleri takip ettiğini düşünüyorum. Ne şekilde oynanacağına dair henüz plan görmedik. Bu da plan, program üzerinde çalışılmamış da zamanı geldiğinde ligin oynanması yanında bir düşünce olduğu izlenimi oluşturuyor. TFF kararını açıklayarak futbol camiasında heyecan yarattı. Basketbolda bu heyecanı görmüyorum. Kontak kapatılmış gibi bir izlenim var.

AŞI VEYA KESİN ÇÖZÜM BULUNUNCAYA KADAR VİRÜSLE YAŞAYACAĞIZ

Aşı veya kesin bir çözüm bulununcaya kadar virüsle yaşayacağımızı dile getiren deneyimli başantrenör, Bu riskleri düşünürsek ülkede her şeyi kapatmamız lazım. Vakaların yüzde 80'nin toplum içinde olduğu söyleniyor. Almanya'da da futbol maçları başlamadan önce test yapıldı ve 10 futbolcuda sonuç pozitif çıktı. Bundan 2-3 gün sonra Merkel, ülkede durumun normale gittiğini söyledi. Hastalık maalesef olabiliyor. Biz bu işi amatörce yapmıyoruz, gelir sağlıyoruz. İnsanlar otellere gitmeye başlayacak. Tabii ki olumsuz durumda bütün bunlar değişebilir. Her sektör plan yaparken, spor sektörünün bundan çekinmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Almanya gibi disiplinin üst seviyede olduğu bir ülkede kurallar belirlenip bu işe başlanıyorsa; Türkiye'de de spora başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulunun da mutlaka tavsiyeleri oluyor. İşi doktorlara bıraktığınız zaman sporu 2 sene yasaklayabilirler. O zaman aşı bulununcaya kadar, spor yapmayalım, mağazaları açmayalım, üretim dursun. Bütün dünyada mantıklı şekilde normalleşme süreci yaşanıyor diye konuştu.

EUROLEAGUE PLANINI BİR AY ÖNCE AÇIKLADI

EuroLeague yönetiminin planlarını bir ay önce açıkladığını hatırlatan Ergin Ataman, Bu organizasyondaki gidişatı pozitif görüyorum. 8'li Finallerin oynanma olasılığı olan Sırbistan da güvence verdi ve organizasyona hazır olduğunu belirtti. Litvanya'nın da konuyla ilgili çalışmaları olduğunu biliyorum. Köln şehri de bu hususta favori açıklamasını yaptı.

OYUNCULARIN SEZON BAŞLAYACAKMIŞ GİBİ KENDİNİ HAZIR TUTMA GÖREVİ VAR

Ergin Ataman, liglerin oynanması yönünde karar çıkmasının ardından 3-4

haftalık bir sürede takımın hazır hale gelebileceğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı Oyuncuların bir bölümü evde, bir bölümü salonda çalışmalarını sürdürüyor. Sezon bitmedi. Şu anda oyuncuların sezon başlayacakmış gibi kendini hazır tutma görevi var. Basketbolcuların yüzde 20-30 hazır olduğunu düşünüyorum. Futbolda 2'nci, 3'üncü ve bölgesel ligler de çok zor şartlarda da olsa oynanacak. Futbol oynanıyorsa basketbolun oynanmaması için neden olmadığını düşünüyorum. Şu ana kadar üretilmiş bir strateji bizimle paylaşılmadı. Oynanırsa nasıl oynanacağı yönünde benim bilgim yok. Ligler 17 Mart'ta ertelendi. Biz bir haftalık sürede gidişatı gözlemledik. Oyuncularla temas halindeydik. Kulüp olarak hazırlıklarımızı yaptık. Tüm hijyen koşullarını oluşturduk. NBA'in yeni başladığı çalışma modelini 5 hafta önce başlattık. Yurt dışına giden oyuncularla temas halindeyiz. Kurumsallık konusunda dünyadaki lider kulüplerden biri olduğumuzu söyleyebilirim.

ALPER YILMAZ SEZONUN SAHADA TAMAMLANMASINI İSTİYORUZ AMA ÖNCELİK İNSAN SAĞLIĞI

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, TBF'nin yakın dönemde yapacağı toplantıyla senaryoları açıklayacağını belirterek, Biz de süreci takip ediyoruz. Sezonun sahada tamamlanmasını istiyoruz ama öncelik insan sağlığı. Oyuncumuzun, antrenörümüzün, çalışanımızın, rakiplerimizin risk altında olmadığı dönemde ligi tamamlayabilirsek tamamlarız ifadelerini kullandı.

DOĞUŞ BALBAY FİZİKSEL VE MENTAL OLARAK FORMU KORUMAK KOLAY DEĞİL

Anadolu Efes'in takım kaptanı Doğuş Balbay ise yoğun bir tempodan çıktıktan sonra 1.,5 aydır boşlukta olduklarını dile getirerek, Profesyonel sporcular olarak kendimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Yeni bir hayat ve çok sıkıntı çekiyorum. Fiziksel ve mental olarak formu korumak kolay değil dedi.

SPOR Ergin Ataman Liglerin iptal veya tescil edilmesinden yana değilim

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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