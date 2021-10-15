Eren Güler: 'Kulübüme lâyık olmaya çalışacağım' - Haberler Spor
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Eren Güler: "Kulübüme lâyık olmaya çalışacağım"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eren Güler:

Bursaspor'la 3 yıllık daha anlaşma sağlayan Eren Güler, her zaman bu kulübe layık olmaya çalışacağını söyledi.

Bursaspor'la 3 yıllık daha anlaşma sağlayan Eren Güler, her zaman bu kulübe layık olmaya çalışacağını söyledi.

Bursaspor'un genç oyuncusu Eren Güler, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yeşil-beyazlı takımın 3 yıllık daha anlaşma imzaladığı 18 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi: "Büyük Bursaspor camiasında yetişmenin haklı gururunu yaşıyorum. Bana şans geldiği her an mücadele edip terimin son damlasına kadar savaşıp, hiçbir zaman saygıda kusur etmeden, büyüklerimden öğrendiğimi küçüklerime öğretmekten vazgeçmeyeceğim. Kısacası daha önceden olduğu gibi bu kulübe layık olmaya çalışacağım. Şimdi ter döktüğüm şanlı Bursaspor forması altında attığım gollere daha nicelerini eklemek ve birlikte uzanacağımız başarılı yıllara emin adımlarla ilerlemek için yıl sonu bitecek olan sözleşmemi 2024 yılına kadar uzatmış bulunuyor ve bundan büyük mutluluk duyuyorum. Bu imzanın hem kulübüm, hem de benim adıma hayırlı olmasını diliyorum." - BURSA

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Haber: Eren Güler: 'Kulübüme lâyık olmaya çalışacağım' - Haberler Spor
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