Ereğlili tekvandocu Türkiye 2.'si oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde öğrenim gören Yasin Açıkgöz, Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda 2. olarak kürsüye çıktı.

8-15 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Yasin Açıkgöz, 6 maç sonunda Türkiye 2.'si oldu. Kdz. Ereğli Tekvando Karate Spor Kulübü'nden Yasin Açıkgöz'e tebriklerini ileten Antrenör Murat Kalem yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"8-15 Ekim tarihinde Ankara'da yapılan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Ereğli Tekvando Spor Kulübü sporcusu Yasin Açıkgöz 6 maç sonunda altın vuruşla yenilerek Türkiye 2.'si oldu. Daha önce birçok Türkiye şampiyonluğu ve Uluslararası dereceleri olan milli sporcumuz Yasin Açıkgöz'ü başarısından dolayı kutluyorum. Bundan sonraki hedefimiz Avrupa ve dünyada dereceler almak. Yasin'in bunu başaracak güçte olduğuna inanıyorum ve hedefler doğrultusunda çalışmalara devam edeceğiz. Bu başarıda bizleri destekleyen Gençlik ve Spor Zonguldak İl Müdürü Hakan Yüksel'e, İlçe Müdürü Serkan Keleş'e, Zonguldak Tekvando İl Temsilcisi Zeki Kalem'e, ayrıca desteklerinden dolayı Alparslan Kayacan'a, Celil Çiller'e teşekkür ederim." - ZONGULDAK