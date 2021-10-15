Erdinç Sözer: Büyük bir galibiyet aldık

Şu an için yalnızca başlangıç yaptıklarını belirten Sözer, "Adım adım gideceğiz. Biz sadece şu an bir başlangıç yaptık ve oynamaya çalıştık. Takım olarak bu ruhu göstermemiz ve 1-1 olduktan sonra kendimizi kaybetmememiz istediklerimizi yapabildiğimizi gösteriyor. Takıma karşı güvenimiz çok büyük ve bu maçı kaybetmememiz çok güzel" diyerek sözlerini noktaladı.