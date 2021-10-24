Erdinç Sözer: "Bizim için çok değerli bir galibiyet oldu" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdinç Sözer: "Bizim için çok değerli bir galibiyet oldu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Erdinç Sözer:

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Antalyaspor galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Bizim için çok değerli bir galibiyet oldu" dedi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Antalyaspor galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Bizim için çok değerli bir galibiyet oldu" dedi.

Süper Lig 10. haftasında deplasmanda Antalyaspor karşısında 2-1'lik galibiyet alan Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, maç sonu karşılaşmayı değerlendirdi. Sözer, "Bizim için çok değerli bir galibiyet oldu. Beşiktaş maçı sonrası 3 puan alarak 2'de 2 yaptık. İlk 15-20 dakika çok zor geçti. Antalyaspor iyi mücadele ortaya koydu. Çözümü bulduktan sonra oyuna sahip olduk, pozisyon çıkardık ve değerlendirdik. Savunmamız takım olarak rakibi çok iyi karşıladı. Son 5-6 dakikada rakibe şans tanımadık" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Sivas'taki çılgın maça Balotelli damgası! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı

Sivas'taki çılgın maça Balotelli damgası! Adana Demirspor, 1 puanı son saniyede kurtardı

 Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası! Başakşehir, Antalyaspor karşısında çıkışını sürdürdü

Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası! Başakşehir, Antalyaspor karşısında çıkışını sürdürdü

 Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Vitor Pereira'dan Mesut Özil sürprizi! Fenerbahçe-Alanyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title