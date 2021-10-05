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SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, dünyaca ünlü kulüpleri ağırlamak istiyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, dünyaca ünlü kulüpleri ağırlamak istiyorİlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gelecek sezon için çalışma yaptıklarını belirten Tsstur Genel Müdürü Doğancan Çeri, 'Burada gelecek yılki hedefimiz yurtiçi ve yurtdışından...

ANTALYA (DHA) - SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, dünyaca ünlü kulüpleri ağırlamak istiyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gelecek sezon için çalışma yaptıklarını belirten Tsstur Genel Müdürü Doğancan Çeri, 'Burada gelecek yılki hedefimiz yurtiçi ve yurtdışından dünyaca ünlü kulüpler ağırlamak olacak' dedi.

Erciyes Dağı'nda 1800 metre yükseklikte yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yurt içi ve yurt dışından bir çok takıma ev sahipliği yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor. 2 futbol sahası ve olanakları ile bir çok takımın ilgisini çeken Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki yeni sezon hazırlıkları hakkında bilgiler veren Tsstur Genel Müdürü Doğancan Çeri, 'Bu sezondan çok memnun kaldık. Gayet iyi geçti. Burada yaklaşık 15 takım ağırladık. İnşallah gelecek yıl daha fazla takımı burada ağırlayacağız. Şuan gelecek yıl için sahalara bakım yapılıyor. Burayı kapattıktan sonra kış sezonunu Antalya'da geçireceğiz. Antalya'da yine futbol üzerine çalışacağız. Yurtiçi ve yurtdışından takımları ağırlayacağız' diye konuştu.

Gelecek yıldan umutlu olduklarını söyleyen Çeri, 'Bu sezon burada kamp yapan takımlar memnun kaldı. Gelecek yılda inşallah yine burayı tercih edecekler. İnşallah gelecek sezon daha güzel hizmetler vereceğiz. Burada gelecek yılki hedefimiz yurtiçi ve yurtdışından dünyaca ünlü kulüplerİ ağırlamak olacak. İnşallah onları Erciyesimize kazandıracağız' ifadelerini kullandı.

SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, dünyaca ünlü kulüpleri ağırlamak istiyor

SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, dünyaca ünlü kulüpleri ağırlamak istiyor

SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, dünyaca ünlü kulüpleri ağırlamak istiyor

SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, dünyaca ünlü kulüpleri ağırlamak istiyor

SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, dünyaca ünlü kulüpleri ağırlamak istiyor

SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, dünyaca ünlü kulüpleri ağırlamak istiyor

SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, dünyaca ünlü kulüpleri ağırlamak istiyor

SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, dünyaca ünlü kulüpleri ağırlamak istiyor

SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, dünyaca ünlü kulüpleri ağırlamak istiyor
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Haber: SPOR Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, dünyaca ünlü kulüpleri ağırlamak istiyor - Haberler
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