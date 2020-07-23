SPOR Erciyes'te 'Festa 2200 Bisiklet Festivali' düzenlenecek Erciyes'te 'Festa 2200 Bisiklet Festivali' düzenlenecekKAYSERİ, (DHA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te, 'Festa 2200 Bisiklet Festivali', bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcı ile yapılacak.

Erciyes'te 'Festa 2200 Bisiklet Festivali' düzenlenecek

KAYSERİ, (DHA) - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te, 'Festa 2200 Bisiklet Festivali', bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcı ile yapılacak. Festivale katılamayanlar adına Erciyes'te ağaç dikilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ve Kayseri Erciyes A.Ş. ev sahipliğinde, Kaytur, Ulaşım A.Ş, Develi Belediyesi ve Kayseri Bisikletliler Derneği iş birliği ile bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek olan 'Festa 2200 Bisiklet Festivali', 26 Temmuz Pazar günü düzenlenecek. Her yıl geleneksel olarak Erciyes'te düzenlenen ve 40 farklı şehirden 300'ün üzerinde maceracı bisiklet tutkununun buluştuğu etkinliğe, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda bisikletçi katılacak. Organizasyon, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre rakımında bulunan Tekir Kapı Bölgesi'nde, Erciyes A.Ş. tarafından özel olarak hazırlanan kamp alanında kontrollü normalleşme süreci ile belirlenen kurallar dahilinde alınan tedbirler eşliğinde yapılacak. Etkinlik hakkında bir açıklama yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Erciyes hem ülkemizde hem de tüm dünyada bisiklet sporunun da bir merkezi olarak bilinmeye başladı. Erciyes Dağı'ndaki bisiklet altyapısı gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren vizyonumuz Erciyes'i bisikletin de merkezi haline getirmekti. Bu hedeflerimize günbegün yaklaşıyoruz. Dağımızda her yıl milli ve uluslararası bisiklet müsabakalarına ev sahipliği yaptığımız gibi Erciyes'i uluslararası bisiklet takımları için bir yüksek irtifa kamp merkezi haline getirdik. Çok farklı festivaller, sosyal ve sportif faaliyetler de düzenlenmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA