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Erciyes Kupası Satranç Şampiyonası'na büyük ilgi

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Erciyes Kupası Satranç Şampiyonası'na büyük ilgi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Erciyes Kupası Satranç Turnuvası'na satranç meraklıları büyük ilgi gösterdi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kayseri Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Erciyes Kupası Satranç Turnuvası'na satranç meraklıları büyük ilgi gösterdi.

Ferdi Sporlar Merkezi'nde düzenlenen Erciyes Kupası Satranç Turnuvası, A ve B Kategorilerinin yanı sıra 7 ve 8 yaş kategorileri olmak üzere toplamda 4 ayrı kategoride yapıldı. Turnuva Satranç il Temsilcisi Veysi Aslan ve Turnuva Başhekimi Müslüm Murat Çatalbaş'ın başkanlığında yapılan teknik toplantı ile başladı. Teknik toplantıda katılımcıları turnuva kuralları hakkında bilgiler verildi.

Teknik toplantı sonrasında ise müsabakalara geçildi. Son derece büyük ilginin olduğu turnuva çekişmeli mücadelelere sahne oldu. - KAYSERİ

Erciyes Kupası Satranç Şampiyonası'na büyük ilgi

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Haber: Erciyes Kupası Satranç Şampiyonası'na büyük ilgi - Haberler Spor
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