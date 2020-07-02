SPOR Erciyes, futbol kulüplerinin kamp merkezi olacak
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SPOR Erciyes, futbol kulüplerinin kamp merkezi olacak

SPOR Erciyes, futbol kulüplerinin kamp merkezi olacakOlcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇKAYSERİ, (DHA) - ERCİYES A.Ş.

02.07.2020 12:30 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:43

SPOR Erciyes, futbol kulüplerinin kamp merkezi olacak

Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇKAYSERİ, (DHA) - ERCİYES A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, futbol kulüplerinin Erciyes Dağ'ında kamp yapması için Yüksek İrtifa Kamp Merkezi kurduklarını belirterek, Geçtiğimiz yıl başladığımız çalışmalarda 2 futbol sahamız hazır. Ağustos ayından itibaren futbol takımları Erciyes'te kamp yapabilecekler dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Master Planı çerçevesinde yapılması planlanan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin hazırlıkları sürüyor. Bu çerçevede futbol kulüplerinin kamp yapması için Erciyes Dağı'na 2 adet futbol sahası yapıldı. Futbolcular 1820 rakımlı bölgede kamplarını yapabilecek.

Yapılan çalışmalara değinen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Dağı'nda uygulamış olduğu master planı kapsamında çok ciddi alt yapı çalışmaları yapıldı. Hem teknik anlamda hem de sosyal alanlar anlamında yatırımlar yapıldı. Yapılan yatırımların asıl özü kış turizmi ama biz yatırım ve hizmetleri 12 aya yaymak istiyoruz. Bu faaliyetler spor turizmi çok önemlidir. Bütün spor kulüpleri yüksek irtifa kamp merkezlerine gidiyorlar. Biz Erciyes'te mevcut alt yapımızla bisiklet turizmini şehrimize kazandırdık. Her yıl dağ ve yol bisiklet takımları 3 ay burada kamp yapıyorlar. Biz yüksek irtifa kamp sporunu bütün branşlara yaymak istiyoruz diye konuştu.

'2 FUTBOL SAHAMIZ HAZIR'

Futbol branşının önemine değinen Cıngı, Futbol gerek popüler olması gerekse de takipçisi açısından Erciyes'in markalaşma sürecine katkı sağlayacak bir branş. Erciyes'in Hacılar kavşağı bölgesinde 1820 rakımlı alanında yüksek irtifa alını oluşturmaya başladık. Geçtiğimiz yıl başladığımız çalışmalarda 2 futbol sahamız hazır. Ağustos ayından itibaren futbol takımları Erciyes'te kamp yapabilecekler. Bunun yanında Gençlik Spor Bakanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile ilave futbol sahaları yapılacak. Desteklerle birlikte ilave 5 saha da yapılacak. Bu sahalar önümüzdeki yıllar yabancı takımları misafir etmek için vesile olacak. Yanı sıra kapalı spor salonu, yüzme havuzu ve bütün spor branşlarını içine alan bir yapılaşma yapılacak. Adım adım bunu hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok sayıda futbol takımı Kayseri'de ağırlayacağız ifadelerini kullandı.

SPOR Erciyes, futbol kulüplerinin kamp merkezi olacak

Kaynak: DHA

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